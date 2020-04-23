مهرجان «أونلاين» للأفلام العمودية خلال فترة الحظر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 04:25 مساء
لوجو المهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)

عقدت شركة «MAD Solutions» شراكة مع مهرجان «ريف آرت» للأفلام، والذي يهدف للترويج لصناعة الأفلام أثناء فترة العزل الذاتي من خلال مهرجان سينمائي

تعرض أفلاما عبر شبكة الإنترنت، على أن تكون كل الأعمال المصورة عمودية أو بالبعد الطولي، وتتولى «MAD» مسؤولية الدعاية والتسويق للمهرجان، وآخر موعد لتسليم الأفلام يوم الخميس 30 أبريل الجاري.

الدورة الأولى والمقرر أن تقام فعاليتها من الإثنين 4 مايو وحتى الأربعاء 6 مايو، ستكون أونلاين ومتاحة للجميع مجانا بداية من تقديم الأفلام إلى اختيار الأفلام، الورش والنقاشات، عرض الأفلام، وسيتم إعلان الفائزين بالجوائز يوم الخميس 7 مايو.

مهرجان «ريف آرت» هو أول مهرجان للأفلام العمودية في مصر والتي لا تحتاج لتنفيذها سوى أن تدير عدسة الكاميرا أو الموبايل 90 درجة مئوية وتبدأ التصوير، وكان من المقرر أن تبدأ فعاليات أولى دوراته قبل عدة أشهر بحضور لجنة تحكيم وجمهور في صالات السينما، ولكن تم تأجيله لتأتِ ظروف الحظر ويٌقرر إقامته في هذا التوقيت، خاصة مع حظر التجوال والمطالب بالبقاء في المنزل، فكان هذا تشجيعا على الالتزام بقرار الحظر، مع إعطاء الموهوبين الفرصة لاستثمار أوقاتهم.

وتتضمن شروط المشاركة في المهرجان بعض النقاط أهمها: ألا تزيد مدة الفيلم على 3 دقائق، والفيلم يجب تصويره بالكامل من داخل المنزل، وتواجد صانع الفيلم داخل مصر أثناء فترة المهرجان، ولا يشترط نوع الكاميرا أو أن يكون موضوع الفيلم عن الحظر، كما يمكن تقديم أكثر من فيلم لنفس المخرج، وستقدم إدارة المهرجان عدة جوائز تنقسم بين جوائز لجنة التحكيم وجوائز الجمهور.

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