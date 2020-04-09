المغربي غاني القباج يكشف مشاركته في «اتنين في الصندوق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 01:28 مساء
المغربي غاني القباج يتوسط حمدي الميرغني وأوس أوس (خاص لـبوابة الوسط)

كشف الفنان المغربي، غاني القباج، عبر حسابه الشخصى على موقع «إنستغرام»، البوستر الرسمى للمسلسل الجديد «اتنين في الصندوق»، الذي يقوم ببطولته حمدي الميرغني ومحمد أسامة، الشهير بـ«أوس أوس».

ويشارك غاني القباج في بطولة المسلسل رفقة بيومي فؤاد وصلاح عبدالله وفاطمة الزهراء قنبوع، والمقرر عرضه في رمضان 2020 على شاشة قناة «إم بي سي مصر».

وتعامل غاني مع شركة الإنتاج «E-Producers» وعلى رأسها عبدالله أبو الفتوح، وكان أوس أوس وحمدي الميرغني ‏أول من هنأ القباج عبر حسابه في «إنستغرام».

وانطلق تصوير «اتنين فى الصندوق»، خلال شهر يوليو من العام الماضى، بعدما تأجلت تحضيرات العمل الدرامي أكثر من مرة، إذ توقفت نهاية العام 2017، وكان مقررا عرضه في شهر رمضان 2018، لكن القائمين على العمل استقروا على خوض السباق الرمضاني 2020.

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميا.

مسلسل «اتنين في الصندوق» من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة: حمدي الميرغني، وأوس أوس، ونهى عابدين، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ورحاب الجمل، وغاني القباج، وأحمد عبدالله محمود، وهايدي رفعت، ومحمد حسني، وياسر الطوبجي، ومحمود الشرقاوي، ومحمود عبدالغفار.

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