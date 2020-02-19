ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك يهدي دورته الجديدة لاستوديو «السحر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 02:55 مساء
تكرم الفنانة لقاء الخميسي في الدورة الجديدة لملتقى القاهرة لأفلام التحريك (أرشيفية: الإنترنت)

قررت الجمعية المصرية للرسوم المتحركة إهداء الدورة الثالثة عشرة لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، إلى استوديو السحر للرسوم المتحركة في تقليد جديد.

واستقبل الملتقى أكثر من 450 عملا فنيا متنوعا ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة والمسلسلات والتترات والإعلانات والأغنية المصورة من 52 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الأعمال المصرية، وانتهت لجنة المشاهدة من عملها نهاية الأسبوع الماضي، وسيعلن عن الأعمال المشاركة بالمسابقات نهاية الأسبوع الحالي.

كما قررت اللجنة العليا للملتقى تشكيل لجنة تحكيم دولية واحدة، سيتم الإعلان عنها لاحقا، لكل المسابقات والأعمال المشاركة في المسابقة، على أن يتم تخصيص جائزتين لكل مسابقة، تقدر قيمة الجائزة الأولى بخمسة آلاف جنيه، كما تقدر قيمة الجائزة الثانية بثلاثة آلاف جنيه.

وتنطلق الدورة الثالثة عشرة لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، في الفترة من الخميس 27 فبراير حتى الخميس 5 مارس 2020 تحت عنوان «العام المصري الروسي». وتأسس «استوديو السحر» العام 1991 على يد المنتج السعودي العباس بن العباس حميد الدين، وأنتج أول فيلم مصري طويل شارك به العديد من الفنانين المصريين، في مقدمتهم الفنانة لقاء الخميسي، التي يكرمها الملتقى هذا العام.

كما قدم الاستوديو عشرات الأعمال الفنية منذ إنشائه للعديد من القنوات المصرية والعربية، بالإضافة إلى مقدمات برامج ومسلسلات، ورسوم متحركة وكمبيوتر غرافيك لمسلسلات الأطفال، و«بوجي وطمطم»، و«شبر ونص»، و«هم يضحك»، و«سيد أكشن»، و«حبطبط».

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