معرض مسقط للكتاب يحتفل بيوبيله الفضي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 12:56 مساء
معرض مسقط للكتاب يحتفل بيوبيله الفضي (أرشيفية:انترنت)

تستعد سلطنة عمان لإطلاق دورة استثنائية من معرض مسقط الدولي للكتاب في فبراير الجاري، تواكب اليوبيل الفضي للمعرض والاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للبلاد.

وتقام فعاليات المعرض في الفترة من 22 فبراير إلى الثاني من مارس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وجريا على تقليد يتبعه المعرض منذ عدة سنوات باختيار إحدى بقاع السلطنة لتسليط الضوء عليها وإبراز تراثها الثقافي والتعريف بأهم مبدعيها، واختيرت محافظة مسندم ضيف شرف الدورة الجديدة، وفقا لوكالة «رويترز».

وتقع محافظة مسندم في أقصى شمال سلطة عمان وهي مقصد سياحي شهير، وتضم أربع ولايات هي خصب وبخاء ودباء ومدحاء.

وقال المدير العام لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مسندم، رئيس لجنة الفعاليات بالمعرض، سيف بن مبارك الجلنداني، في اجتماع تحضيري إن اللجنة المنظمة أعدت برنامجا متنوعا يشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية ومعرضا للصور وآخر للفنون التشكيلية، إضافة إلى عرض لوثائق ومخطوطات نادرة خاصة بالمحافظة.

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