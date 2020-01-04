«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب

شهد العام 2019 الكثير من الأحداث في ليبيا على مستوى الثقافة والفنون والآداب، كما فقدت الأوساط الثقافية عديد الأسماء البارزة التي شكلت جانباً كبيراً من وجدان الشعب، عبر إنتاجهم الأدبي والفكري، وفي هذه المساحة نستعرض أبرز أحداث ومحطات العام المنصرف في تتابع زمني ليكون بمثابة توثيق وتأريخ موجز لهذه الفترة من تاريخ ليبيا.

يناير: أعلنت الهيئة العامة للثقافة اعتماد تنظيم مسابقة سنوية لجائزة القصة القصيرة للشباب، تمنح في 21 من شهر أبريل من كل عام الذي يصادف اليوم العالمي للإبداع والابتكار.

شاركت الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ«50».

نظمت الجمعية الليبية–الألمانية معرض صور فوتوغرافية، للمصورة فاطمة القرقني، برعاية القسم الثقافي ببلدية بون الألمانية.

توفي المخرج المسرحي الليبي عبدالعزيز الحضيري، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى الرعاية الفائقة بأحد المستشفيات.

توفي الإعلامي والموسيقار الليبي عبدالجليل خالد، عن عمر ناهز 71 عاماً في مدينة البيضاء.

فبراير: افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة، عبدالله الثني، المسرح الشعبي بمدينة بنغازي، بحضور عدد من مثقفي وإعلامي وفناني المدينة.

احتضنت مصراتة فعاليات معرض الكتاب تحت شعار «الكتاب خير جليس» الذي يشرف عليه وينظمه مكتب الثقافة بمصراتة، وذلك بقاعة الشهداء.

أُقيم في مصراتة ملتقى الثقافة العربية، برعاية الهيئة العامة للثقافة المثمتلة في المكتب الثقافي مصراتة وبتنظيم مفوضية المجتمع المدني في المدينة.

الفنانة التشكيلية الليبية تقوى أبوبرنوسة أقامت معرضاً في العاصمة الألمانية برلين بعنوان «Muttergunze: out of place».

مارس: أُقيم مهرجان سبها للتراث والفنون، في دورته السابعة، بتنظيم جمعية «ليبيا الأصالة للتراث والفنون» بالمدينة القديمة، بمنطقة الجديد في سبها.

شهدت بنغازي معرضاً للصور التوثيقية لبعض الأعمال المسرحية، تحت عنوان «المسرح الليبي في ربع قرن»، للمصور أحمد فتحي العريبي.

فازت مسرحية «مشاهد لم تكتمل» للمخرج الليبي وسيم بورويس بثلاث جوائز في مهرجان المسرح العربي الذي أُقيم في مدينة باجة بتونس.

أبريل: أعلنت مصلحة الآثار الليبية العثور على حجارة تحمل نقوشاً محفورة باللغة الإغريقية مستطيلة الشكل، في مزرعة الفنوسية بمنطقة البقارة بمدينة شحات.

نظم مكتب الإعلام والثقافة طبرق التابع للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، والمركز الثقافي بالمدينة، معرضاً للفنون التشكيلية بشعار «لبيك_طرابلس».

احتفاءً باليوم العالمي للمسرح، دشن مكتب الثقافة سبها فرقة «بيت الثقافة للمسرح»، بحضور مديرة المكتب حميدة لملوم، وعدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين.

اُفتتح بالمدينة القديمة بطرابلس «بيت إسكندر للفنون» الأثري القريب من قوس ماركس وتحديداً زنقة الفرنسيس، بعد صيانته.

مايو: خلال حفل إحياء ذكرى استشهاد الصحفي مفتاح بوزيد، والذي تنظمه مؤسسة برنيق للصحافة برعاية الهيئة العامة للثقافة، أعلنت نتائج الدورة الثالثة (2019) من جائزة مفتاح بوزيد للصحافة، بفرعيها (التقديرية والتشجيعية).

رحيل الكاتب والروائي الليبي، عبد الرسول العريبي، صاحب روايات «تلك الليلة» (1995)، «لا شيء اسمه الحب»، «بئر النجوم»، «امرأة من بنغازي»، «رياح الحرب»، الذي توفي إثر حادث سير.

يونيو: شارك عدد من الفنانين الليبيين في تأسيس مهرجان أيام قرطاج لـ«المونودراما ومسرح الشارع» في تونس.

أطلق رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، جمعة الفاخري، مبادرة للتعريف بالفلكلور والثقافة الليبية وإحياء الموروث الثقافي وربط النسيج الاجتماعي والمشارَكة في المصالحة الوطنية الفعالة.

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يوليو: نشر الحساب الرسمي لسفارة فرنسا في ليبيا تغريدة على خدمة «تويتر» تفيد بتوقيع اتفاقية بين كل من البعثة الأثرية الفرنسية ومصلحة الآثار الليبية.

وفاة الإذاعي ناصر عبدالسميع، عن عمر ناهز 85 عاماً، حيث عرفه المستمعون منذ السنوات الأولى من تأسيس الإذاعة الليبية، ومن بعده المشاهدون للتلفزيون الليبي، وكان من أشهر مقدمي نشرة الأخبار إلى جانب زملائه الرواد.

أعلنت الهيئة العامة للثقافة أنها ستشرع في رقمنة الكتاب الوطني وإصدار نسخ إلكترونية من إصداراتها وأرشفة السابق منها.

زارت البعثة البولندية منطقة طلميثة، بعد غياب دام عشر سنوات. وتضم البعثة اثنين من أعضاء بعثة جامعة وارسو «University Of Warsaw»، وهما ماريا وبيوتر جاورسكا، المتخصصان في الفخار والمصابيح والعملة.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في دورتها الـ43 تعيد مدينة غدامس القديمة إلى لائحة التراث العالمي.

أغسطس: احتضنت طبرق على مدار ثلاثة أيام فعاليات الملتقى الوطني الدولي الأول للأدب والنقد في ليبيا، بمشاركة محلية وعربية واسعة، تحت عنوان «لسانيات النص وأنماط الخطاب الأدبي في ليبيا»، وتحت شعار «اللغة والثقافة والأدب: الصلة والتواصل والخطاب والفكر».

رحل عن عالمنا الفنان التشكيلي عمران بشنة، الذي توفي في 28 أغسطس بأحد المستشفيات في تونس بعد صراع مع المرض.

سبتمبر: أصدر رئيس الهيئة العامة للثقافة في حكومة الوفاق الوطني، حسن أونيس، قراراً بإنشاء «مركز إبراهيم الكوني للإبداع» في مدينة غات؛ تقديراً ووفاءً للأديب الليبي العالمي إبراهيم الكوني.

دشن مهرجان بئر الأشهب الثقافي الأول برعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، وبإشراف مكتب الإعلام والثقافة طبرق، وتنظيم بلدية بئر الأشهب.

فقدت الأوساط الثقافية الليبية أحد أهم الكتاب في مجال القصص القصيرة، الأديب والقاص رمضان عبدالله بوخيط.

وفاة عمر أحمد القلال بعد رحلة طويلة من العطاء، عن عمر يناهز 79 عاما، وصاحب البصمات الواضحة في التمثيل والإخراج المسرحي.

أكتوبر: شهد «بيت إسكندر» للفنون بالمدينة القديمة طرابلس فعاليات النسخة الرابعة من معرض «دواية» لفن الحروفيات، بمشاركة أحد عشر مشتركا من ليبيا والمغرب وتونس، يقدمون 30 عملاً ينتمي لفن الحروفيات.

استقبلت مدينة العجيلات، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفروسية والتراث الشعبي، «دورة الفارس الراحل محمد الصغير»، التي نظِّمت بشعار «ليبيا السلام والوفاء».

فقدت الصحافة الليبية أحد روادها، السنوسي العربي الهوني عن عمر ناهز 83 عاماً، ووُري جثمانه الطاهر الثرى بمقبرة سيدي منيدر.

أُقيمت الدورة الثانية من الملتقى الوطني الثاني للشعر العربي الفصيح «دورة شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي»، بدار حسن الفقيه حسن بطرابلس، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين، التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة.

نوفمبر: على مدار يومين أُقيمت في منطقة العوينات، جنوب غرب ليبيا، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان تادرارت التراثي الثقافي السياحي، بحضور رسمي وشعبي، شمل إبراهيم ماخي رئيس المجلس التسييري غات وعدداً من أعيان المنطقة.

أُقيمت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصحراء الكبرى للسلم الاجتماعي، الذي نظمته جمعية الصحراء الكبرى بالتعاون مع مكتب الثقافة سبها، في متنزه واحة فزان بالمدينة، بشعار «دعوة للسلم والتعايش السلمي بمكونات الشعب الليبي».

فقدت الأوساط الثقافية والفنية، الأحد، المسرحي الليبي شرح البال عبد الهادي، الذي توفي بعد صراع مع المرض، منهياً رحلته الحافلة مع المسرح الليبي والعربي.

يعتزم المتحف البريطاني في العاصمة لندن، تسليم الحكومة الليبية تمثال «برسفوني» الذي نهب من مدينة شحات خلال العام 2012، في إطار متابعة القطع الأثرية المنهوبة من ليبيا.

أُقيمت فعاليات مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي، الذي انطلق في الثالث من نوفمر، بمشاركة خمسة عروض محلية، على خشبة المسرح الوطني.

نظمت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، ومنظمة «ليبيا 2020»، لقاءً ثقافياً لإعلان انطلاقة مشروع «بوابة الفنون الليبية» تحت شعار «الثقافة والفنون مرآتنا للعالم»، بقصر الخلد بمدينة طرابلس.

أُطلق معرض الفنون التشكيلية بغدامس، تحت شعار «الفن التشكيلي ثقافة مبدع» في نسخته الأولى بقاعة جمعية بيوت الشباب.

اُختتمت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان أبونجيم للتراث والآثار، الذي نظمته منظمة «إرث الجبال للترات والتفافة والفنون»، برعاية الهيئة العامة للثقافة، الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام.

ديسمبر: اُنتخب المشاركون بأعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة الذي عـقد بتونس، الأسبوع الماضي، ليبيا لعضوية المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي لمدة عامين (2020- 2021).

اُختتمت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجغبوب الثقافي، برعاية مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق، وتنظيم الفرع البلدي الجغبوب.

اعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، خمسة مواقع ليبية هي موقع جامع مراد آغا بتاجوراء، وموقع وقصر الحاج، وقلعة مرزق الأثرية، والجامع العتيق أوجلة، وموقع وادي الناموس، ضمن لائحة التراث الإسلامي لدى اللجنة.

نظم بالقاعة الرئيسية بالسراي الحمراء بمدينة طرابلس، مؤتمر صحفي أول لجائزة «أوسكار ليبيا 2020»، والذي ستقام فعالياته في مصر بفندق رويال مكسيم خلال العام المقبل.

شارك المسرح الوطني بنغازي، في مهرجان أيام قرطاج الدولي المسرحي في دورته الـ 21، في تونس.

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»