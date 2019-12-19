ليبيا تشارك في اختتام تظاهرة تونس عاصمة الثقافة الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 03:09 مساء
ليبيا تشارك في اختتام تظاهرة تونس عاصمة الثقافة الإسلامية (الهيئة العامة للثقافة)

شارك وفد من الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، في حفل اختتام تظاهرة تونس عاصمة الثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية، في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس.

وتتضمن التظاهرة زيارة للمعارض وعروضا فنية وثقافية بمدينة الثقافة، ثم توجهت الوفود لقاعة الأوبرا لحضور فعاليات حفل الاختتام الذي دشن بتكريم وزارة الثقافة بالجمهورية التونسية للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، ثم تلا ذلك حفل فني ساهر، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وكانت قد انطلقت، الثلاثاء، أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر وزراء ثقافة الدول الإسلامية في تونس تحت شعار «من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي»، برعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، وبمشاركة وفد الهيئة ووفود من 50 دولة و16 منظمة دولية وإقليمية.

وتم خلال الافتتاحية توزيع جوائز الإيسيسكو، التي تشمل جائزة تشجيعية في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، وجائزة الإيسيسكو لأفضل إنتاج إعلامي، وجوائز أفضل مشروع ثقافي لعواصم الثقافة الإسلامية. 

ليبيا تشارك في اختتام تظاهرة تونس عاصمة الثقافة الإسلامية (الهيئة العامة للثقافة)
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