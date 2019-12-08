فيلم كولومبي ينال النجمة الذهبية لمهرجان «مراكش»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 02:00 مساء
المخرج الكولومبي نكولاس رينكون جيل يتسلم النجمة الذهبية في «مراكش» (أرشيفية: الإنترنت)

نال فيلم «فالي أوف سولز» لمخرجه الكولومبي نكولاس رينكون جيل، جائزة النجمة الذهبية لمهرجان «مراكش الدولي للفيلم»، في ختام فعاليات دورته الثامنة عشرة مساء السبت.

ويحكي الفيلم الذي صور على ضفاف نهر ماكدلينا ميدو بكولومبيا قصة أب يبحث عن جثماني ابنتيه في النهر بعدما قتلهما الجيش، وهو عبارة عن «مرافعة من أجل السلام في مجتمع لا تزال تمزقه الحرب الأهلية»، وفق «فرانس برس».

ومنحت لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون جائزة أحسن ممثل لتوبي والاس عن دوره في الفيلم الأسترالي «بايبي تيث»، بينما عادت جائزة أحسن ممثلة لكل من نيكولا بورلي وروكسان سكريمشاو لأدائهما في الفيلم البريطاني «لين+لوسي» مناصفة.

أما جائزة أحسن إخراج فكانت من نصيب التونسي علاء الدين سليم عن فيلم «طلامس»، في حين منحت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «موزاييك آ بورتريه» للصيني زهاي يشيانغ والسعودي عبدالمحسن الذهبان عن فيلم «لاست فيزيت» مناصفة.

وشارك 14 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي عادت جائزته الرئيسية العام الماضي للفيلم النمساوي «جوي» لمخرجته سودابي مورتزاي، والذي يحكي مأساة فتاة نيجيرية ضحية اتجار البشر في فيينا.

وتميزت الدورة الثامنة عشرة لمهرجان «مراكش الدولي للفيلم» بتكريم السينمائي الفرنسي برتران تافرنيي الذي منحت له جائزة شرفية، والممثلة المغربية منى فتو.

كما احتفت هذه الدورة بالسينما الأسترالية، وشهدت حضور نجوم عالميين أمثال هيرفي كيتيل وناومي واتس وماريون كوتيار.

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