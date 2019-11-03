اختتام مهرجان «صنع في ليبيا»

اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)

اُختُتمت فعاليات مهرجان «صنع في ليبيا» للسينما المحلية بمدينة أجدابيا، الخميس، بمسرح التضامن بحضور نخبة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين.

وكان المهرجان السينمائي انطلق الثلاثاء، واستمر لمدة ثلاثة أيام، تخللته عروض منوعة للأفلام المشاركة في المهرجان، وعددها 61 فيلمًا، دخل منها 15 فيلمًا للتقييم، وتنافست على 7 جوائز، وقدمت خلال المهرجان عروض شعبية لفرق «غات للفنون الشعبية»، و«أبناء العجيلي للفنون الشعبية»، و«الجبل الأخضر للفنون»، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني للحكومة الموقتة.

وذهبت جائزة أفضل فكرة لفيلم «جاري البحث عن»، للمخرج إيلاف جبريل شبش من مدينة بنغازي، و جائزة أفضل سيناريو لفيلم «لحظة عبث» للمخرج أحمد الزروق من مدينة سرت، أما جائزة أفضل تصوير وإضاءة فذهبت لفيلم «المرشد الروحي»، للمخرج بشير أبو القاسم بشير من مدينة هون.

أما جائزة أفضل مونتاج وغرافيك لفيلم «عطيني فرصة»، للمخرج إبراهيم العجيلي من مدينة بنغازي، وجائزة أفضل تمثيل لفيلم «حب مقدس»، للمخرج طه إسكانجي من مدينة بنغازي، و جائزة أفضل تعليق فيلم وثائقي لفيلم «من أعماق هوا احجري»، للمخرج فتح الله الحاسي من مدينة شحات، وذهبت جائزة أفضل إخراج لفيلم «من تغلبوا على الموت» للمخرج معتصم الورفلي من مدينة أجدابيا، وجائزة أفضل إخراج فيلم وثائقي لفيلم «الحلم المنتظر»، للمخرج بدر الطيب من مدينة المرج.

وشهد الحفل الختامي توزيع الجوائز على الفائزين، وتكريم عدد من الشخصيات الفنية البارزة في المجال الفني والسينمائي، وتكريم للجهات الراعية والداعمة.

اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)

اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)

اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)

اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)

اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)