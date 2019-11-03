اختتام مهرجان «صنع في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 04:14 مساء
اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)

اُختُتمت فعاليات مهرجان «صنع في ليبيا» للسينما المحلية بمدينة أجدابيا، الخميس، بمسرح التضامن بحضور نخبة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين.

وكان المهرجان السينمائي انطلق الثلاثاء، واستمر لمدة ثلاثة أيام، تخللته عروض منوعة للأفلام المشاركة في المهرجان، وعددها 61 فيلمًا، دخل منها 15 فيلمًا للتقييم، وتنافست على 7 جوائز، وقدمت خلال المهرجان عروض شعبية لفرق «غات للفنون الشعبية»، و«أبناء العجيلي للفنون الشعبية»، و«الجبل الأخضر للفنون»، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني للحكومة الموقتة.

وذهبت جائزة أفضل فكرة لفيلم «جاري البحث عن»، للمخرج إيلاف جبريل شبش من مدينة بنغازي، و جائزة أفضل سيناريو لفيلم «لحظة عبث» للمخرج أحمد الزروق من مدينة سرت، أما جائزة أفضل تصوير وإضاءة فذهبت لفيلم «المرشد الروحي»، للمخرج بشير أبو القاسم بشير من مدينة هون.

أما جائزة أفضل مونتاج وغرافيك لفيلم «عطيني فرصة»، للمخرج إبراهيم العجيلي من مدينة بنغازي، وجائزة أفضل تمثيل لفيلم «حب مقدس»، للمخرج طه إسكانجي من مدينة بنغازي، و جائزة أفضل تعليق فيلم وثائقي لفيلم «من أعماق هوا احجري»، للمخرج فتح الله الحاسي من مدينة شحات، وذهبت جائزة أفضل إخراج لفيلم «من تغلبوا على الموت» للمخرج معتصم الورفلي من مدينة أجدابيا، وجائزة أفضل إخراج فيلم وثائقي لفيلم «الحلم المنتظر»، للمخرج بدر الطيب من مدينة المرج.

وشهد الحفل الختامي توزيع الجوائز على الفائزين، وتكريم عدد من الشخصيات الفنية البارزة في المجال الفني والسينمائي، وتكريم للجهات الراعية والداعمة.

اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)
اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)
اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)
اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)
اختتام مهرجان «صنع في ليبيا» (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحسين اللياقة القلبية التنفسية تكافح سرطان الرئة