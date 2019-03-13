«هيئة الثقافة» تكرم صالح الأبيض في بنغازي

هيئة الإعلام والثقافة تكرم الفنان صالح الأبيض، بنغازي، 12 مارس 2019 (الإنترنت)

أقيم حفل، مساء الثلاثاء، في بنغازي، لتكريم الفنان صالح الأبيض لـ«مسيرته الفنية والعطاء الدائم للفن في ليبيا».

وقال الأبيض لـ«بوابة الوسط»: «سعدت كثيرًا بهذا التكريم من قبل هيئة الإعلام والثقافة ومجلس رجال أعمال بنغازي وشركة الخطوط الليبية وبعض الجهات الأخرى، والذين اجتمعوا ليسعدوني في هذا الحفل الرائع».

وقال جمعة الفاخري، رئيس الهيئة العامَّة للإعلامِ والثقافة والمجتمع المدني لـ«بوابة الوسط» إن «الفنان صالح الأبيض، نجمٌ كبيرٌ، وفنانٌ ملتزمٌ قدَّم الكثيرَ منَ الأعمالِ الفنِّيَّة الرائعة التي لامسَ فيها همومَ المواطنِ، وتحسَّسَ فيها أحزانه وآلامه، وسعى إلى إضحاكه، والتخفيف عنه، فضلاً عن نقدِهِ المستمرِّ عبرِ أعمالهِ لكلِّ السلبيَّاتِ، والسلبيِّين. الفنان صالح الأبيض تألَّق فارضًا إبداعَهُ عبرَ مشوارٍ فنيٍّ طويلٍ زاخرٍ بالعطاءِ المثمر، والإبداعِ المبهرِ، سواءً أكانَ على المسرح أو عبر الشاشة الصغيرة.. ونجاحاته التي جاءت بعدَ مثابرةٍ وجدِّيَّةِ جعلته يسكن قلوب الناسِ، ويتربَّع على أفئدة محبِّيهِ كفنانٍ قادرٍ على الإضحاكِ والإبداع والإمتاع والإقناعِ. لذا كان هذا الاستحقاق، هذا التكريم الذي يعدُّ اعترافًا بعطاءاتِ ونجاحاتِ الفنانِ النجمِ صالح الأبيض، ونراهُ إعلاءً لقيمةِ الوفاءِ لمثل هذه القاماتِ الإبداعيَّة الليبيَّة».

وتحدث الفنان سالم عيسى قائلًا: «تكريم الفنان نجم الكوميديا صالح الأبيض بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين والمثقفين ومحبيه هو تكريم لكل الفنانين ووسام على صدر كل مبدع، الأبيض يستحق التكريم على ما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال ملتزمة خالية من الإسفاف تتماشى مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وتوجهاتنا، سواء كانت كتابة أو تمثيلاً رسمت البسمة على وجوهنا وأدخلت البهجة لنفوسنا، كل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لكل من ساهم في إقامة هذه الاحتفالية التكريمية ولكل من حضر، وأطال الله عمر فناننا القدير ومتعه بوافر الصحة والعافية».

وتابع الفنان جمال النويصري: «سررت بحضور حفل تكريم صديقي وأخى رفيق المشوار الفني صالح الأبيض، والذى رغم ما يعانيه من مرض، ما زال يسعى لتقديم الجديد لمحبيه ومشاهديه.. أحيي هيئة الإعلام على هذه اللمسة الوفيه وأتمنى أن تستمر بتكريم المبدعين».

حضر حفل التكريم العديد من الفنانين منهم سيف النصر وعادل عبدالمجيد وفرج المذبل والمخرج مفتاح بادي وهيثم درباش وحميد البرغثي وطارق المسماري وأيمن المغربي، وكذلك العديد من الشخصيات العامة مثل أحمد العبار وعبدالحفيظ غوقة والدكتور علي الزناتي والدكتور محمد أسامة، فيما أحيا الحفل الفنان عقيلة رضوان وفرقته.