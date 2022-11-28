استمرار حصار فندق بالعاصمة الصومالية هاجمته حركة الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر قوات الأمن الصومالية في محاصرة فندق فيلا روز الواقع في منطقة مركزية آمنة في العاصمة مقديشو، صباح الإثنين، حيث يتحصن مسلحو حركة الشباب منذ الأحد، فيما قُتل أربعة أشخاص على الأقل، في حصار الفندق، على ما أفاد مسؤول أمني وكالة «فرانس برس».

وأوضح المسؤول الأمني محمد ضاهر، «المسلحون الإرهابيون محاصرون داخل غرفة في المبنى وقوات الأمن أوشكت على إنهاء الحصار.. حتى الآن تأكدنا من مقتل أربعة أشخاص» من دون تحديد هوياتهم، مضيفًا «أصيب الكثير من الأشخاص من بينهم مسؤولون حكوميون»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان لا يزال يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في ساعات الصباح الأولى، حول هذا الفندق الذي يرتاده عادة البرلمانيون وكبار المسؤولين، ويقع على مسافة شوارع قليلة من مكاتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى الشارع، كما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

- 4 قتلى في حصار فندق «فيلا روز» بالعاصمة الصومالية

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية صادق دوديش، في بيان «هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقًا تجاريًا في منطقة بوندير مساء (الأحد) وتحاول قوات الأمن القضاء عليها».

وأُنقذ كثير من المدنيين والمسؤولين السياسيين وأجلوا مساء الأحد، وتحدث شهود عن سماع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار.

حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

وقال شاهد العيان عدن حسين في مقديشو، «كنت قريبًا من فيلا روز، عندما هز انفجاران عنيفان الفندق.. وقع إطلاق نار كثيف.. طُوقت المنطقة ورأيت أشخاصًا يفرون».

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وهي مرتبطة بتنظيم القاعدة تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية منذ 15 عامًا.

وعلى موقعه الإلكتروني، وُصف فندق فيلا روز بأنه «أكثر أماكن الإقامة أمانًا في مقديشو»، مع أجهزة كشف عن المعادن وسور مرتفع.

الاتحاد الأفريقي يشيد بـ«قوات الأمن الصومالية»

ودانت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) الهجوم، مشيدة على «تويتر» بـ«قوات الأمن الصومالية، لردها السريع تفاديًا لسقوط مزيد من الضحايا وإلحاق الضرر بالممتلكات».

يأتي هذا الهجوم الجديد، في وقتٍ قرر الرئيس الصومالي المنتخب حديثًا في مايو، شن «حرب شاملة» ضد حركة الشباب.

واستعاد الجيش الصومالي، بدعم من عشائر محلية، ومن «أتميس»، وبمساندة جوية أميركية، السيطرة على منطقة هيران ومناطق واسعة في وسط البلاد، لكن المسلحون ردوا بسلسلة هجمات دموية، ما يؤكد قدرتهم على ضرب قلب المدن الصومالية والمنشآت العسكرية.

وفي 29 أكتوبر، قُتل 121 شخصًا وأصيب 333 في هجوم بسيارتين مفخختين وقع عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنته حركة الشباب، وكان هذا الهجوم الأكثر حصدًا للأرواح منذ خمس سنوات في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.

كذلك، أدى هجوم ثلاثي بقنابل في وسط بلدوين إلى مقتل 30 شخصًا بينهم مسؤولون محليون، مطلع أكتوبر، وقتل ما لا يقل عن 21 نزيلًا في فندق في مقديشو خلال حصار استمر 30 ساعة في أغسطس.

وفقا للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 613 مدنيًا وجُرح 948 في أعمال عنف هذا العام في الصومال، جراء هجمات بواسطة عبوات ناسفة يدوية الصنع منسوبة إلى حركة الشباب، وهذه الأرقام هي الأعلى منذ 2017، وقد شهدت ارتفاعًا بأكثر من 30% مقارنة بالعام الماضي.