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تمديد الدعم الدولي لليمن في نزع الألغام 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 08:40 صباحا
تمديد الدعم الدولي لليمن في نزع الألغام 5 سنوات
ألغام في اليمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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 أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام وافقت، يوم السبت، على تمديد تقديم الدعم لليمن في مجال نزع الألغام لمدة خمس سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أمين العقيلي قوله، إن الموافقة جاءت خلال مؤتمر حظر الألغام المنعقد في جنيف بسويسرا بمشاركة الحكومة اليمنية: «نظرًا لجهودها وإيفائها بالتزاماتها تجاه اتفاقية حظر الألغام».

ودعا العقيلي في كلمة اليمن الدول المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوط على جماعة الحوثيين لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في محافظات البلاد، وفق وكالة «رويترز».

اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام
ووقعت 164 دولة على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام وعارضتها دول أخرى من بينها، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبولندا، وهي تفرض حظرًا شاملًا على استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وبدأ سريان الاتفاقية العام 1999.

وتقول الحكومة اليمنية إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل نزع الألغام التي زرعها الحوثيون منذ بداية الحرب قبل ثماني سنوات، فيما ينفي الحوثيون ذلك الاتهام، وتتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة منذ مطلع العام 2015، في مناطق تشهد معارك بين مقاتلي حركة الحوثي المدعومة من إيران والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا والتي تساندها السعودية.

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