تونس تستعيد طفلة الأربع سنوات من إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، إعادة طفلة تبلغ الرابعة من إيطاليا كانت وصلت مطلع أكتوبر الماضي إلى السواحل الإيطالية في عملية هجرة غير نظامية على متن قارب دون ذويها.

وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان إن «المندوب العام لحماية الطفولة رافق ظهر اليوم طفلة الأربع سنوات في رحلة عودتها من إيطاليا إلى أرض الوطن وتولى تسليمها إلى أسرتها حال وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي»، حسبما نقت عنها وكالة «فرانس برس».

الأب والأم لم يتمكنا من مرافقة الطفل في رحلة الهروب

وكان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأم وبنت أخرى تبلغ السابعة فضلا عن الطفلة في رحلة الهجرة التي انطلقت من منطقة صيادة الساحلية شرق البلاد، لكن الأب سلم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنته، غير أن القارب أبحر ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا، على ما أكد في وقت سابق لوكالة فرانس برس «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، المنظمة التي تتابع ملف الهجرة في تونس.

ويأتي هذا الإجراء بعدما أصدر القضاء الإيطالي الإثنين الماضي حكما يقضي بالإذن للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلم الطفلة، وفقا للوزارة.

ويعمل والدا الطفلة بائعين متجولين على الساحل التونسي ودفعا 24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرب في مقابل المشاركة في عملية العبور، وفقا لوزارة الداخلية.

أكثر من 1800 قاصر يصلون إلى سواحل إيطاليا دون أهلهم

وتظهر إحصاءات المنتدى أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى أغسطس الماضي، تمكن 2635 قاصرا من بينهم 1832 من دون مرافقة عائلية من الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.