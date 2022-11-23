قصف تركي يستهدف قوات أمن مخيم الهول في شمال شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط

استهدف قصف جوي تركي مساء الأربعاء مواقع لقوى الأمن الكردية المسؤولية عن حماية مخيم الهول الذي يقبع فيه آلاف النازحين وأفراد من عائلات تنظيم «داعش» في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد متحدث والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي إن «الطيران التركي استهدف بخمس ضربات قوى الأمن الداخلي (الأسايش) داخل المخيم»، فيما أفاد المرصد بأن الضربات استهدفت مواقع تلك القوات المسؤولة عن حماية المخيم في محيطه، «ما أثار حالة من الفوضى في صفوف قاطنيه»، وفق «فرانس برس».

تركيا تطلق عملية «مخلب السيف»

وواصلت تركيا استهداف مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال سورية في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "تصميمه" على التدخل لتأمين الحدود الجنوبية لبلاده. وقال «تصميمنا على حماية كل حدودنا الجنوبية من خلال منطقة آمنة أقوى اليوم من أي وقت مضى».

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أطلقت تركيا الأحد، في إطار ما تسميه عملية «مخلب السيف»، سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسورية. وتتهم انقرة الطرفين، رغم نفيهما، بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة في 13 نوفمبر في إسطنبول، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 بجروح.

مواقع لقوى الأمن الكردية المسؤولة عن حماية مخيم الهول

وفي آخر حلقة ضمن سلسلة الهجمات التركية، استهدف قصف جوي تركي مساء الأربعاء مواقع لقوى الأمن الكردية المسؤولة عن حماية مخيم الهول حيث يقبع آلاف النازحين وأفراد من عائلات تنظيم «داعش» في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد متحدث والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي إن «الطيران التركي استهدف بخمس ضربات قوى الأمن الداخلي (الأسايش) داخل المخيم»، فيما أفاد المرصد بأن الضربات استهدفت مواقع تلك القوات المسؤولة عن حماية المخيم في محيطه، «ما أثار حالة من الفوضى في صفوف قاطنيه».

روسيا والولايات المتحدة تدعوان إلى خفض التصعيد

وقال إردوغان الأربعاء خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة «لدى تركيا الوسائل لملاحقة ومعاقبة الإرهابيين المتورطين في الهجمات ضدها داخل وخارج حدودها». وأضاف «سنواصل عملياتنا الجوية دون توقف وسندخل أراضي الإرهابيين عندما نرى ذلك مناسباً».

ودعت كل من روسيا والولايات المتحدة إلى خفض التصعيد. وحدّد اردوغان أهدافه الرئيسية متحدثاً عن مناطق «تل رفعت ومنبج وعين العرب» (كوباني باللغة الكردية)، بهدف تأمين حدود تركيا الجنوبية عبر إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كلم.