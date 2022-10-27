الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تنال ثقة البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، أن حكومته نالت الثقة من مجلس النواب في العاصمة بغداد، في خطوة هي الأخيرة قبل أن يتولى وفريقه الوزاري مهامهم رسميا.

وغرد شياع عبر حسابه على «تويتر» قبل قليل قائلا: «بعد الاتكال على الله..نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب». فيما أفاد مكتبه في بيان بأن هذه الخطوة «جاءت بعد التصويت على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة» بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت رئاسة الجمهورية العراقية عبر حسابها على «تويتر» بأن الرئيس عبداللطيف رشيد هنأ السوداني بمناسبة نيله الثقة من مجلس النواب.

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كلمة السوداني أمام مجلس النواب العراقي

وأكد السوداني في كلمة أمام مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة لفريقه الوزاري أن حكومته ستتولى «الرعاية اللازمة والدعم للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بكل مسمياتها وتشكيلاتها، لكونها الضامن للسلم الأهلي وأمن البلاد وتنفيذ سلطة القانون».

وأضاف السوداني أن حكومته «تؤمن بأنَّ موقع العراق الاستراتيجي وثقلَه الإقليمي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحقَّ بلعب دور كبير يمثل حجمه الحقيقيِّ وإقامة أفضل العلاقات على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والصديقة».