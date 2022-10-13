من هو الرئيس العراقي الجديد.. وما أبرز الملفات التي تنتظره؟

القاهرة - بوابة الوسط

يعد المهندس عبداللطيف رشيد البالغ من العمر 78 عاما الذي انتخب الخميس رئيسا لجمهورية العراق (منصب شرفي)، صاحب خبرة واسعة في بغداد، فالمهندس الهيدروليكي المنادي بالقضايا البيئية، عليه أن يواجه مشهدا سياسيا صعبا في بلد شديد الانقسام.

يملك السياسي الكردي الحائز شهادته من بريطانيا، خبرة سياسية طويلة في الحكومة الاتحادية في بغداد. فقد كان عضوا في الحكومة العراقية الأولى التي شكلت بعد الاطاحة بصدام حسين في العام 2003 إثر الغزو الأميركي، حسب وكالة «فرانس برس».

رئيس كردي ينتمي لحزب الاتحاد الوطني

ويخلف لطيف رشيد، كما يسميه العراقيون، في رئاسة الجمهورية برهم صالح. وكلا الرجلين من الخلفية السياسية نفسها، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو واحد من أبرز الأحزاب الكردية، الذي رافق رشيد مراحل تأسيسه وكان ممثلا له في لندن في تسعينات القرن الماضي.

وكان الرئيس العراقي الجديد، مقربا من الرئيس الراحل جلال طالباني مؤسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعمل مستشارا رئاسيا بعيدا عن الأضواء منذ العام 2010.

رشيد يحظى بتأييد المعسكر الموالي لإيران

يحظى الرجل الذي ظهر ترشيحه إلى الواجهة مجددا في اللحظة الأخيرة، بقبول المعسكر الموالي لإيران، من دون أن يكون محط حماسة للحزبين الكرديين التقليديين اللذين قدم كل منهما مرشحه.

وقال المحلل السياسي حمزة حداد للوكالة الفرنسية إن «ميزة لطيف رشيد، هي كونه ليس غريبا (عن الساحة السياسية) في بغداد».

وأضاف أن رشيد كان وزيرا على المستوى الاتحادي لعدة سنوات، متابعا: «لا شيء أمامه سوف يكون جديدا، على الرغم من أنه وجه جديد بالنسبة للشباب العراقي».

ولد رشيد في 10 أغسطس من العام 1944 في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.

وأكمل دراسته في جامعة ليفربول وبعدها مانشستر، وحصل العام 1976 على شهادة الدكتوراه في الهندسة الهيدروليكية.

رئيس تكنوقراط يجيد 3 لغات

ويتحدث رشيد السبعيني، صاحب الشاربين والنظارات، اللغات الكردية والعربية والإنجليزية وعرف بأسلوبه السياسي التكنوقراطي وظهوره مرتديا بدلات رسمية أنيقة بألوان داكنة.

وتشير السيرة الذاتية للرئيس العراقي المنشورة على موقعه على الانترنت والمؤلفة من تسع صفحات، إلى أنه كان مستشارا وخبيرا مستقلا لمؤسسات دولية وشارك في العديد من مشاريع الري والتنمية الزراعية.

وتولى بين العامين 2003 و2010، منصب وزير الموارد المائية وشارك في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ويُضفي رشيد خبرة مهنية مهمة لمنصب الرئاسة في بلد يعاني من مخاطر الجفاف ويعد واحدا من أكثر خمسة دول عرضة لتأثيرات التغير المناخي.

الخلاف مع تركيا.. ملف مهم أمام الرئيس الجديد

ويتوقع أن يواجه رشيد معارك عهدها عندما كان وزيرا للموارد المائية، لا سيما الخلاف الدبلوماسي مع تركيا المجاورة بشأن قضية المياه، فضلا عن حماية الأهوار المهددة بالجفاف، والتي لعب دورا بإعادة إحيائها في العام 2004.

ويترقب كثيرون ما إذا كان الرئيس الجديد سيحافظ على نهج سلفه النشط كرئيس للجمهورية، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، في وقت لا تزال فيه الساحة السياسية منقسمة بين معسكرين شيعيين، أحدهما موال لإيران والآخر يقوده الزعيم الشيعي صاحب النفوذ مقتدى الصدر.

وترى المحللة السياسية لهيب هيجل، الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، أن أي رئيس لم يكن مرشحا من قبل أحد الحزبين الكرديين الكبيرين «واجه صعوبة في فرض نفسه في بغداد» متوقعة أن يواجه رشيد موقفا مماثلا.

علاقات جيدة مع ساسة السنة والشيعة

وفي بلد متعدد الطوائف والإثنيات، يملك رشيد علاقات جيدة مع السياسيين الشيعة والسنة، ويحظى باحترام التيار الصدري، حسبما قال مسؤول حكومي عمل مع الرئيس الجديد في تصريح إلى الوكالة الفرنسية.

ولدى رشيد نقاط قوة، لا سيما العلاقة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أحد أبرز قياديي الإطار التنسيقي، التحالف المهيمن حاليا على البرلمان.

التعامل مع الأكراد.. ملف شائك

وينتظر رشيد ملفٌ شائكٌ هو أداء دور في تهدئة العلاقات المتوترة بين بغداد وإقليم كردستان.

ويرى المحلل حمزة حداد أن الرئيس السابق برهم صلاح ترك بصمته من خلال شخصيته، «لكنه بالكاد تمكن من تحسين العلاقات بين بغداد وكردستان العراق».

وأضاف حداد : «ذا كان لطيف رشيد قادرا على تحسين هذا الأمر، فسيتفوق على كل ما حققه سلفه».

والرئيس رشيد متزوج وأب لولدين وبنت، مولع بالفن التشكيلي وافتتح معرضا فنيا العام 2014 في السليمانية لفنانين محليين، وفق أحد المقربين منه.