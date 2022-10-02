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رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لولي العهد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 12:29 مساء
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الكويتي المستقيل الشيخ أحمد نواف الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح قدم استقالة الحكومة خلال لقائه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقصر «بيان».

واعتمدت الحكومة الكويتية، السبت، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر الجاري. كما رفعت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد 11 أكتوبر
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس، أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022، وقرر رفعه إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق ما نقلته «كونا».

كما قال عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عُقد في قصر السيف، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء رفع لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 تنفيذًا لأحكام الدستور.

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