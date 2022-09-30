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قميص منتخب الجزائر يثير أزمة ثقافية مع المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 12:14 صباحا
قميص منتخب الجزائر يثير أزمة ثقافية مع المغرب
تشكيلة ضمن طقم أقمصة جديدة للمنتخب الجزائري قالت شركة أديداس على حسابها بموقع تويتر أن تصميمها «مستوحى من التصاميم العريقة لقصر المشور بمدينة تلمسان الجزائرية. (تويتر)
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قالت المغرب، اليوم الخميس، إن تصميم أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم مستوحى من نقوش الزليج المغربي، ما عده «سرقة ثقافية»، مطالبة عملاق الألبسة الرياضية الألماني «أديداس» بسحب الأقمصة من السوق.

وفي تصريحات لوكالة «فرانس برس» طالب محامي وزارة الثقافة مراد العجوطي، الشركة الألمانية بـ«سحب طاقم» من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم «في أجل 15 يوما»، أو «توضيح أن الرسوم المستعملة في تصميمها تعود لفن الزليج المغربي»، وفق نص «الإنذار القضائي» الذي وجهه إلى مديرها العام كاسبر رورستاد.

والزليج عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد. وكانت العلامة الشهيرة للألبسة الرياضية نشرت على تويتر الأسبوع الماضي صورا لطقم جديد من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم، موضحة أن تصميمها «مستوحى من التاريخ والثقافة» و«التصاميم العريقة لقصر المشور» بمدينة تلمسان الجزائرية.

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لكن وزارة الثقافة المغربية اعتبرت أن هذه التصاميم «سرقة لأنماط من الزليج المغربي نسبت إلى الجزائر»، وقررت تبعا لذلك توكيل المحامي العجوطي لمطالبة الشركة الألمانية بسحب تلك الأقمصة من السوق، بحسب ما أوضح مصدر من الوزارة لوكالة «فرانس برس».

ودان المحامي ما وصفه «عملية استيلاء ثقافي»، مؤكدًا أن بلاده «تحتفظ بحقها في استعمال كافة الوسائل القضائية الممكنة (...) لحماية عناصر التراث الثقافي المغربي من محاولات التملك غير المشروع».

وتشهد علاقات الجارين المغاربيين توترًا حادًا بسبب الخلاف حول قضية الصحراء الغربية. وتقطع الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ صيف العام الماضي متهمة إياه «بأعمال عدائية» ضدها، فيما أعرب الأخير عن أسفه للقرار ورفض «مبرراته الزائفة».

قميص المنتخب الجزائري المتداول على حساب شركة أديداس في موقع تويتر. (تويتر)
قميص المنتخب الجزائري المتداول على حساب شركة أديداس في موقع تويتر. (تويتر)
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