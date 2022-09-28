ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإيراني على كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قتل سبعة أشخاص وأصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح في قصف إيراني استهدف عدة مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة، في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإقليم في بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وأورد البيان أن «سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون بجروح»، موضحا تسجيل «14 جريحاً و4 شهداء» في كويسنجق شرق أربيل، و«14 جريحاً و3 شهداء في منطقة» شيراوا. وأشار مسؤول رفيع في حكومة الإقليم إلى «وجود مدنيين من بين الضحايا»، موضحاً أن مدنياً واحداً على الأقلّ من بين القتلى، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وفي عملية تبنتها إيران، قتل بقصف صاروخي وطائرات مسيّرة شخصان ينتميان إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وفق بيان نشره الحزب، مشيرا أيضا إلى وقوع جرحى من عناصره. وجاء في البيان أن «قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هاجمت قواعد ومقرات الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة» في إشارة إلى قصف استهدف منطقة كويسنجق غرب أربيل، مضيفاً أنه «استنادا إلى المعلومات الأولية استشهد شخصان...وأصيب عدد آخر» من عناصر الحزب، وفق الوكالة الفرنسية.

أضرار ودمار في منطقة زركويز

وتسبب القصف أيضاً بأضرار ودمار مبانٍ في منطقة زركويز على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة السليمانية حيث توجد مقار عدة أحزاب كردية إيرانية معارضة يسارية مسلحة، لا سيما حزب «كومله». وشاهد مراسل «فرانس برس» في زركويز دخاناً أبيض يرتفع من الموقع الذي تعرض للقصف وسيارات إسعاف تتجه إلى المكان، فيما كان سكان يغادرون منازلهم. وأضاف أن طبيبة من الحزب كانت تقوم بمعالجة جرحى إصاباتهم طفيفة في الموقع.

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وقال القيادي في «كومله» عطا ناصر سقزي، لـ«فرانس برس» إن «أماكن تواجد مقراتنا في زركويز تعرضت لعشر ضربات طائرات مسيرة». وتعرضت منطقة شيراوا في محافظة أربيل كذلك للقصف. وقال رئيس حزب «الحرية» الكردستاني – الإيراني المعارض حسين يزدان، إن «مقراتنا في منطقة شيراوا التابعة لمحافظة أربيل ...تعرضت لقصف من جانب إيران».

الحرس الثوري يعلن مسؤولته عن القصف

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن «القوات البرية للحرس الثوري استهدفت عدة مقرات لإرهابيين انفصاليين في منطقة شمال العراق بصواريخ دقيقة ومسيّرات مدمِّرة». وفي الأيام الأخيرة، استهدفت ضربات إيرانية أكثر من مرة مواقع حدودية في كردستان العراق، شمال أربيل، دون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.

وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران حيث تخرج مظاهرات ليلية يومية منذ وفاة الشابة مهسا أميني منتصف سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية من إقليم كردستان العراق مقراً لها، وهي أحزاب خاضت تاريخياً «تمرداً مسلحاً» ضدّ النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها في السنوات الأخيرة. لكن هذه التنظيمات لا تزال تنتقد بشدّة الوضع في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، فإن حزب «كومله» الكردي الإيراني، الذي خاض تاريخياً «تمرداً» ضد النظام في إيران، ينشر بشكل يومي مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات بشأن التظاهرات التي تشهدها إيران منذ عشرة أيام، بعد وفاة أميني، وفق الوكالة الفرنسية.