Atwasat

يونيسيف: 12 مليون دولار دعمًا سويديًا لحماية الأطفال في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 07:25 مساء
يونيسيف: 12 مليون دولار دعمًا سويديًا لحماية الأطفال في اليمن
أطفال يصلون إلى المدرسة التي دمرت أجزاء منها بسبب الحرب في الحديدة في أول يوم من العام الدراسي، 21 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» مساء الثلاثاء إنها تلقت أكثر من 12 مليون دولار مساهمة من السويد لدعم الأنشطة التي تنفذها «المنظمة الدولية» لتوفير الحماية الكاملة للأطفال في اليمن خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال بيان لمكتب «يونيسيف» في اليمن إن الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) «ساهمت بمبلغ 125 مليون كرونة سويدية (حوالي 12.1 مليون دولار أميركي) لدعم الأنشطة المتكاملة التي تقدمها اليونيسيف في مجال حماية الأطفال في اليمن حتى ديسمبر 2025»، حسب وكالة «رويترز».

وأكد البيان أن هذا التمويل سيمكن «يونيسيف» من تعزيز أنظمة حماية الطفل في البلاد، لضمان حصول الأطفال واليافعين والنساء والرجال المعرضين للمخاطر على خدمات الحماية، إضافة إلى تمكين الفتيان والفتيات المستضعفين من الاستفادة من فرص التعلم.

تحذيرات سابقة من «يونيسيف» بشأن اليمن
وكانت «يونيسيف» حذرت منتصف الشهر الجاري، من نقص حاد في الاحتياجات الضرورية لاستمرار خدمات الرعاية الصحية في اليمن، إضافة إلى أن أكثر من 17 مليون طفل وامرأة غير قادرين على الوصول الصحيح إلى الخدمات الصحية. وقالت المنظمة، في بيان في ذلك الوقت، إن هناك 12.5 مليون طفل، وخمسة ملايين امرأة لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل صحيح.

ولا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن تمثل واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، حيث أدت أكثر من سبع سنوات ونصف من الصراع الدامي والتدهور الاقتصادي الحاد إلى تفاقم الاحتياجات في كافة القطاعات وازدياد معاناة الأطفال وأسرهم وتشريد الملايين وجعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد بث مباشر عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا

شاهد بث مباشر عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا

ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»

معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة
في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب

في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب
قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء
بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022

بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار

النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار
منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»

منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
القضاء الداعشي

القضاء الداعشي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرلمان العراقي يعقد أول جلسة منذ اشتباكات أغسطس الأربعاء.. ويصوت على استقالة الحلبوسي
البرلمان العراقي يعقد أول جلسة منذ اشتباكات أغسطس الأربعاء.. ...
ارتفاع حصيلة غرق مركب المهاجرين قبالة سورية إلى 100 قتيل
ارتفاع حصيلة غرق مركب المهاجرين قبالة سورية إلى 100 قتيل
مصر تسجل حالة إصابة جديدة بجدري القرود لمواطن عربي وافد
مصر تسجل حالة إصابة جديدة بجدري القرود لمواطن عربي وافد
«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية
«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس ...
ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر...
مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»
مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»...
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق...
المزيد
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
تلاميذ «تادف» السورية.. رحلة البحث عن التعليم بين بصمات الدمار
تلاميذ «تادف» السورية.. رحلة البحث عن التعليم بين بصمات ......
يونيسيف: 12 مليون دولار دعمًا سويديًا لحماية الأطفال في اليمن
يونيسيف: 12 مليون دولار دعمًا سويديًا لحماية الأطفال في ......
ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية...
«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية
«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط