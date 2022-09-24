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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب الهجرة قبالة سورية إلى 86 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 10:37 صباحا
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب الهجرة قبالة سورية إلى 86 قتيلا
صورة وزعها الهلال الأحمر السوري تظهر مسعفين ينقلون جثة من ضحايا مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي غرق قبالة السواحل السورية بعد انطلاقه من شمال لبنان. 23 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة غرق مركب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية إلى 86 وفاة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري السبت في حصيلة جديدة.

وترتفع حصيلة الضحايا تباعًا منذ الإعلان عن غرق الزورق عصر الخميس، كما تُعدّ الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من لبنان الغارق في أزماته، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعثرت السلطات السورية الخميس على عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس الساحلية، بينما جرى إنقاذ عشرين شخصًا فقط، من ركاب المركب الذي أبحر قبل أيام من شمال لبنان، وراوحت التقديرات بشأن عدد ركابه بين 100 و150 شخصًا من اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين، من دون أن تتضح بعد ملابسات غرقه.

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قال مدير عام الموانئ البحرية سامر قبرصلي، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن عدد ضحايا الزورق ارتفع إلى 86 شخصًا.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية الجمعة، بلغت 77 قتيلًا، ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، فيما نقل 20 ناجيًا فقط إلى مستشفى في طرطوس، وعُثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس.

وشيعت عائلات في لبنان الجمعة ضحاياها، وتسلمت أخرى لبنانية وفلسطينية مساء جثث أقربائها عبر معبر العريضة الحدودي ليجرى دفنها السبت.

دعوات لتقديم المساعدة الكاملة
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن عشرة أطفال لقوا مصرعهم في الحادثة وفق تقارير أولية، واعتبرت في بيان أنه «كما هو الحال في العديد من المناطق، يعيش الناس في لبنان في ظروف قاسية تؤثر على الجميع، ولكنها أكثر قسوة بشكل خاص على الأشخاص الأضعف».

وبدوره، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان «هذه مأساة مؤلمة أخرى»، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لـ«تحسين ظروف النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط».

وأضاف في بيان مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الهجرة الدولية، «الكثيرون يدفع بهم نحو حافة الهاوية».

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، «لا يجدر بالأشخاص الباحثين عن الأمان أن يجدوا أنفسهم مضطرين لخوض رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر ومميتة».

منصة انطلاق للاجئين
واعتبر المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني أن «لا أحد يصعد على مراكب الموت بسهولة.. يتخذ الأشخاص هذه القرارات الخطيرة، ويخاطرون بحياتهم بحثًا عن العيش بكرامة»، مضيفا «علينا أن نفعل المزيد (...) لمعالجة الشعور باليأس في لبنان والمنطقة».

والهجرة غير الشرعية ليست ظاهرة جديدة في لبنان الذي شكّل منصة انطلاق للاجئين خصوصًا السوريين والفلسطينيين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، لكن وتيرتها ازدادت على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ نحو ثلاث سنوات والذي دفع لبنانيين كثرا إلى المخاطرة بأرواحهم بحثًا عن بدايات جديدة.

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