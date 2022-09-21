بلينكن يحث على إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان دون إبطاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأميركة، اليوم الأربعاء، أن الوزير أنتوني بلينكن حث على إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان دون إبطاء، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء في نيويورك.

وقالت الوزارة «شدد الوزير على الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية دون إبطاء في لبنان، وحث رئيس الوزراء والقادة الآخرين على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية اللازمة لإحداث تغيير ذي مغزى وتعزيز الحكم الرشيد وإنعاش الاقتصاد اللبناني مع استعادة ثقة الشعب»، وفق وكالة «رويترز».