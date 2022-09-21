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بلينكن يحث على إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان دون إبطاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 04:47 مساء
بلينكن يحث على إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان دون إبطاء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع في مقر الوزارة في واشنطن، 29 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركة، اليوم الأربعاء، أن الوزير أنتوني بلينكن حث على إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان دون إبطاء، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء في نيويورك.

وقالت الوزارة «شدد الوزير على الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية دون إبطاء في لبنان، وحث رئيس الوزراء والقادة الآخرين على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية اللازمة لإحداث تغيير ذي مغزى وتعزيز الحكم الرشيد وإنعاش الاقتصاد اللبناني مع استعادة ثقة الشعب»، وفق وكالة «رويترز».

مفاوضات لبنان وإسرائيل برعاية أميركية
وتتولى الولايات المتحدة دور الوسيط في مفاوضات منذ عامين بين لبنان وإسرائيل، البلدين اللذين هما رسميًا في حالة حرب. وتهدف هذه المفاوضات إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما وتذليل العوائق أمام الشروع في أعمال الحفر للتنقيب عن الغاز في حقول في البحر الأبيض المتوسط يتنازع عليها البلدان المتجاوران. 

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