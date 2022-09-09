الأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنشاء مكتب للشباب تابعا لها بتيسير مشترك من مصر وجيانا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، قراراً بإنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب، بتيسير مشترك من مصر وجيانا، ضمن العملية الحكومية لمتابعة التوصيات الواردة بتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة المعنون «أجندتنا المشتركة»، والذي قدمه السكرتير العام للدول الأعضاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء المنظمة الأممية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم، جاء اعتماد القرار عقب عملية تشاورية امتدت لشهرين برئاسة المندوبين الدائمين لمصر وجمهورية جيانا التعاونية، لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة، والميسر المشترك للعملية التشاورية الحكومية حول إنشاء المكتب، أن توافق الجمعية العامة على اعتماد القرار يعكس حرص الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على الارتقاء بأجندة الشباب بالمنظمة الأممية.

أهمية الاستماع لآراء الشباب في النقاشات الجارية

وفي بيانه خلال جلسة اعتماد القرار، أشار مندوب مصر الدائم إلى أهمية الاستماع لآراء الشباب في النقاشات الجارية حول مواجهة التحديات الدولية الراهنة، خاصة فيما يتصل بالتراجع عن مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي الدولي من الجائحة.

- الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب «كورونا»

وتطرق «عبد الخالق» إلى أهمية توافر التمويل المستدام للمكتب الأممي الجديد بما يضمن استمرارية أنشطة الأمم المتحدة في دعم الشباب حول العالم، منوهاً بأن القرار يطلب من السكرتير العام إعداد تقرير مفصل حول تمويل المكتب من الميزانية العادية للأمم المتحدة بما يضمن الملكية المشتركة لكافة الدول الأعضاء لأنشطة المكتب وأهدافه، ويتيح المجال لتعزيز جهود الأمم المتحدة في الاستماع لأصوات الشباب، فيما يتصل بالركائز الأساسية لعملها في مجالات السلم والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.