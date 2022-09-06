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ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 02:46 مساء
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
مقاتل من القوات اليمنية الحكومية قرب خط الجبهة مع الحوثيين بمحافظة مأرب. (أ ف ب)
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ارتفع عدد قتلى القوات الموالية للحكومة اليمنية في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة على موقع أمني جنوب اليمن الثلاثاء، إلى 21 قتيلا فيما قتل ستة من عناصر التنظيم، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين لوكالة «فرانس برس».

وأفاد المسؤولون الأمنيون الحكوميون أنّ عناصر القاعدة هاجموا الموقع التابع لقوات «الحزام الأمني» النافذة في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالى ثلاث ساعات.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحكومة المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد.

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ولكن هناك خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين، فالقوات التي يفترض أنها موالية للحكومة في الجنوب، حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال، فيما كان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.

موطئ قدم للجماعات المسلحة
ووفرت الحرب في البلد الفقير موطئ قدم للجماعات المسلحة وبينها تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الضربات التي شنها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة أضعفت هذه الجماعات في السنوات الأخيرة.

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