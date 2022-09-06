مقتل 8 جنود و6 من عناصر تنظيم القاعدة بهجوم جنوب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثمانية جنود من قوات موالية للحكومة اليمنية، وستة من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم استهدف موقعا أمنيا جنوب اليمن الثلاثاء، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين لوكالة «فرانس برس».

وأفاد المسؤولون الأمنيون الحكوميون الثلاثة، بأن عناصر القاعدة هاجموا الموقع التابع لقوات «الحزام الأمني» النافذة في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالي ثلاث ساعات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال أحد المسؤولين «قتل ثمامية جنود بينهم ضابط وستة من عناصر تنظيم القاعدة»، وأكد الحصيلة المسؤولان الآخران.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحكومة المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد.

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ولكن هناك خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين، فالقوات التي يفترض أنها موالية للحكومة في الجنوب، حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال، فيما كان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.

ووفرت الحرب في البلد الفقير موطئ قدم للجماعات المسلحة وبينها تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الضربات التي شنها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة أضعفت هذه الجماعات في السنوات الأخيرة.

وقالت قوات «الحزام الأمني»، التي تدربها الإمارات العضو في التحالف العسكري، في بيان إن هجوم تنظيم القاعدة الثلاثاء وقع «في إطار حملة عسكرية ضخمة أطلقتها القوات الجنوبية، قبل أيام لمكافحة الإرهاب الذي أنتشر في مناطق أبين ومديرياتها»، مضيفة أن «قوات الحزام تمكنت من أسر عدد من عناصر التنظيم».