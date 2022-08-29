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«يونيسف»: مقتل وإصابة 10 آلاف ‎طفل جراء حرب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 12:08 مساء
«يونيسف»: مقتل وإصابة 10 آلاف ‎طفل جراء حرب اليمن
عناصر من جماعة «أنصار الله» الحوثية (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن أكثر من عشرة آلافطفل قتلوا أو أصيبوا بسبب النزاع الدامي المستمر فياليمن للعام الثامن على التوالي.

ونقل مكتب «يونيسف» في اليمن عن حنان سليمان، نائبة المدير التنفيذي للمنظمة، قولها «نناشد جميع أطراف النزاعحماية الأطفال والمدنيين أينما كانوا، وإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب». وأضافت خلال زيارتها لمركز إعادة التأهيل والأطراف الصناعية فيمدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد، أن أكثر من عشرة آلافطفل قتلوا أو أصيبوا بسبب الصراع فياليمن.

اليمن وأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب. وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني «أكبر أزمة إنسانية في العالم» إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.

ويدور النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا وبين حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد وغربها منذ أواخر سبتمبر 2014. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 لإعادة الحكومة إلى السلطة بعد أن أطاحت بها الحركة.

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