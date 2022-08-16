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مصر: احالة أوراق قاض دين بقتل زوجته إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 08:23 مساء
مصر: احالة أوراق قاض دين بقتل زوجته إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامه
والدة الطالبة المجني عليها نيرة اشرف خلال الجلسة الاولى لمحاكمة المتهم بقتلها في مدينة المنصورة شمال القاهرة، 26 يونيو 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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أحالت محكمة مصرية الثلاثاء أوراق قاضٍ دين بقتل زوجته، وهي مذيعة مصرية، وشريكا له إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهما، بحسب ما قال مسؤول قضائي. 

وقال المسؤول القضائي لوكالة فرانس برس «قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء، احالة أوراق القاضي (أيمن حجاج) قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه (حسين الغرابلي) إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما». وأضاف المسؤول أن المحكمة حددت جلسة 11 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

«ضبط وإحضار» القاضي
كانت النيابة العامة قررت في 27 يونيو «ضبط وإحضار» القاضي لتورطه في قتل زوجته الاعلامية شيماء جمال ودفن جثمانها. وقال بيان النيابة التي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك آنذاك «مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما».

وفي مطلع يوليو أصدرت النيابة العامة بيانا يفيد بتوقيف الزوج المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. ويأتي قرار المحكمة الثلاثاء في وقت تنتشر فيه الجرائم ضد النساء في مصر، إذ أوقف طالب الاسبوع الماضي بتهمة قتل زميلته بعد رفضها الارتباط به وأحيل إلى المحاكمة، بعد شهرين من جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف المماثلة والتي أثارت غضبا واسعا في البلاد.

وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل أشرف طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على الجاني «ما يحقق الردع العام المبتغى».

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الاحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة.
 

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