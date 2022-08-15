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الاحتلال يتحدث عن إغلاق «نفق هجومي» من قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 04:46 مساء
الاحتلال يتحدث عن إغلاق «نفق هجومي» من قطاع غزة
موقع النفق الذي أعلن جيش الاحتلال اكتشافه من غزة إلى إسرائيل، 15 أغسطس 2022 . (أ ف ب)
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تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عن إغلاق نفقا حفرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة كان من المفترض أن يكون ممرا لمسلحين من القطاع إلى إسرائيل.

واستخدم مقاومون فلسطينيون الأنفاق لمباغتة القوات الإسرائيلية خلال حرب غزة عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تطور إسرائيل تقنيات الرصد وأنشأت حاجزا خرسانيا تحت الأرض مزودا بأجهزة استشعار لإحباط محاولات الحفر عبر الحدود. وكشف جيش الاحتلال عن عدة أنفاق في السنوات القليلة الماضية، وفق وكالة «رويترز».

تحديد نفق غزة
وزعم بيان عسكري أنه جرى «تحييد» النفق الأخير قبل عام ولكن أعيد بناؤه بمسارين يقودان باتجاه إسرائيل، على الرغم من أنهما لم يجتازا الحاجز تحت الأرض. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إن الحركة لها الحق في استخدام كل الوسائل لتعزيز قدراتها وتطويرها وإن الإعلان الإسرائيلي قدم إنجازات زائفة للعامة.

جاء هذا الإعلان بعد نحو أسبوع من تصاعد العنف عبر الحدود، حيث قصفت القوات الإسرائيلية أهدافا فلسطينية وأطلق مسلحو حركة الجهاد مئات الصواريخ باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.

وزعم متحدث عسكري إسرائيلي لـ«رويترز» «كنا على علم بهذا النفق لكننا انتظرنا انتهاء (العملية) قبل أن نتحرك». وأضاف أنها كانت «عملية غير حركية»، بمعنى أن الاحتلال أغرق النفق الذي كان يجري في أعماق الأرض. وقال المتحدث إنه كان «نفقا متطورا جدا» يهدف إلى نقل مسلحين أو مقاتلين إلى داخل إسرائيل.

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