المفوضية العليا في العراق تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة

القاهرة - بوابة الوسط

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، عن الناطقة باسم المفوضية العليا، جمانة الغلاي، إن «المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي».

وأضافت أن «مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات، وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادًا إلى قانون الانتخابات النافذ»، مشيرة إلى أنه «لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص».

- مقتدى الصدر يدعو إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

وذكرت الغلاي أن «ما يخص الميزانية الانتخابية، فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج إلى تشريع»، موضحة أن «إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين».

الصدر يدعو لانتخابات مبكرة

والأربعاء، دعا زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر في خطاب، إلى حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا في الوقت نفسه أن «لا فائدة ترتجى من الحوار» مع خصومه.

وقال الصدر، مع دخول اعتصام مناصريه في البرلمان يومه الخامس: «أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار»، مضيفًا: «لذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد ولن يكون للوجوه القديمة، مهما كان انتماؤها، وجود بعد الآن إن شاء الله... من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولًا، ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي».