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مقتدى الصدر يدعو إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 08:12 مساء
مقتدى الصدر يدعو إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة
زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر في خطاب، الأربعاء، إلى حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرً افي الوقت نفسه أن «لا فائدة ترتجى من الحوار» مع خصومه.

وقال الصدر، مع دخول اعتصام مناصريه في البرلمان يومه الخامس: «أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار»، مضيفًا: «لذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد ولن يكون للوجوه القديمة، مهما كان انتماؤها، وجود بعد الآن إن شاء الله... من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولاً ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي».

وفي وقت سابق اليوم دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يتولى حكومة تصريف الأعمال، الأطراف السياسية إلى الدخول في «حوار وطني». وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن هادي العامري، زعيم أحد الفصائل البارزة في «تحالف الفتح» الموالي لإيران، والمنضوي في «الإطار التنسيقي» أعلن تأييده مبادرة الكاظمي.

ويشهد العراق أزمة سياسة وتوترًا منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2021، بسبب الخلافات حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس وزراء للحكومة المقبلة. ويواصل الأربعاء مئات المحتجين المناصرين للتيار الصدري الاعتصام في مبنى مجلس النواب لليوم الخامس على التوالي، كما شاهدت صحفية في «فرانس برس».

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