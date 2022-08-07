حركة الجهاد تعلن إطلاق صواريخ باتجاه القدس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد اليوم الأحد إنه أطلق صواريخ باتجاه القدس، بعد وقت قصير على انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس في بيان «أطلقنا منذ وقت ليس ببعيد صواريخ باتجاه القدس». وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ على القدس منذ بدء التصعيد المستمر مع إسرائيل في قطاع غزة.