حركة الجهاد تعلن إطلاق صواريخ باتجاه القدس...

أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد اليوم الأحد إنه أطلق صواريخ باتجاه القدس، بعد وقت قصير على انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت سرايا القدس في بيان «أطلقنا منذ وقت ليس ببعيد صواريخ باتجاه القدس». وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ على القدس منذ بدء التصعيد المستمر مع إسرائيل في قطاع غزة.
صافرات إنذار في القدس
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلاق صفارات الانذار اليوم الأحد في منطقة القدس. وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» في القدس دوي انفجارات قصيرة بعيدة. وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن صفارات الإنذار أطلقت «في محيط القدس»، دون أن يضيف أي تفاصيل.
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