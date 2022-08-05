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«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 08:59 مساء
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة
صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، 5 أغسطس 2022، (الإنترنت)
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أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، أنها أطلقت أكثر من مئة صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة الجمعة، ضمن «ردها الأولي» على قتل الجيش الإسرائيلي قائد في صفوفها خلال غارات على قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان «في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء، سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ»، حسب وكالة «فرانس برس».

فيما صرح ناطق باسم جيش الاحتلال بأنه جرى رصد إطلاق 80 صاروخا من غزة تجاه مستوطنات حول القطاع خلال نصف ساعة، جرى اعتراض 33 صاروخا منها.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقلت نحو 14 فلسطينيا، بينهم الطفلة آلاء قدوم، التي لم تتجاوز من العمر خمس سنوات.

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