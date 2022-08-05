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مقتل طفلة فلسطينية جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 07:00 مساء
مقتل طفلة فلسطينية جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
والد الطفلة الفلسطينية آلاء عبدالله قدوم التي قتلت جراء الغارات الإسرائيلية يشيعها إلى مثواها الأخير. (الإنترنت)
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قتلت طفلة فلسطينية تدعى «آلاء عبدالله قدوم» (5أعوام) جراء الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على قطاع غزة، في عدوان جديد أسفر عن مقتل 14 شخصا بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل، بوقف عدونها على الفلسطينيين في كل مكان وتحديدا في غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

15 قتيلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة
وفي وقت سابق، كشف الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية التي شنها، اليوم على قطاع غزة أودت بحياة 15 شخصا، مؤكدا أن العملية التي تستهدف «حركة الجهاد الإسلامي» لم تنتهِ بعد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

- 15 قتيلا على الأقل في غارات متواصلة للجيش الإسرائيلي على غزة

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، لوسائل إعلامية «بحسب تقديرنا، قُتل 15 شخصا في العملية». وأكد «لم ننتهِ بعد»، واصفا العملية بأنها «هجوم استباقي» على قائد كبير في الحركة.

تشييع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة
ونشرت وسائل إعلام محلية وصحفيون وناشطون فلسطينيون صورا عبر موقع التواصل الاجتماعي تظهر الأهالي وهم يشيعون ضحايا الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال وأسفرت عن مقتل مدنيين، وقيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي.

الطفلة الفلسطينية آلاء عبدالله قدوم التي قتلت جراء الغارات الإسرائيلية. (الإنترنت)
الطفلة الفلسطينية آلاء عبدالله قدوم التي قتلت جراء الغارات الإسرائيلية. (الإنترنت)
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