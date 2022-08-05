15 قتيلا على الأقل في غارات متواصلة للجيش الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية التي شنها، اليوم الجمعة، على قطاع غزة أودت بحياة 15 شخصا، مؤكدا أن العملية التي تستهدف «حركة الجهاد الإسلامي» لم تنتهِ بعد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، لوسائل إعلامية «بحسب تقديرنا، قُتل 15 شخصا في العملية». وأكد «لم ننتهِ بعد»، واصفا العملية بأنها «هجوم استباقي» على قائد كبير في الحركة.

ونشر صحفيون وناشطون فلسطينيون صورا عبر موقع التواصل الاجتماعي تظهر ضحايا الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال وأسفرت عن مقتل مدنيين.

فلسطينية تهرع بعيدا عن غارات جيش الاحتلال التي تستهدف قطاع غزة. الجمعة 5 أغسطس 2022. (الإنترنت)

فلسطينية تهرع بعيدا عن غارات جيش الاحتلال التي تستهدف قطاع غزة. الجمعة 5 أغسطس 2022. (الإنترنت)

فلسطيني يحمل طفلتها التي قتلتها غارات جيش الاحتلال التي تستهدف قطاع غزة. الجمعة 5 أغسطس 2022. (الإنترنت)