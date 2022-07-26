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التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 12:50 صباحا
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
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أفاد التلفزيون الرسمي في تونس بأن التقديرات الأولية تشير إلى موافقة ساحقة من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأفاد التلفزيون التونسي، عبر صفحته على موقع فيسبوك بأن التقديرات العامة لنتيجة استفتاء 25 يوليو 2022، تشير إلى أن نسبة التصويت بنعم بلغت 92.3%، ونسبة التصويت بلا 7.7%.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس بلغت 27,54%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، إن مليونين و458 ألفًا و985 ناخبًا «كانوا في الموعد» وأدلوا بأصواتهم، لافتا إلى أن النسبة «قابلة للارتفاع»، لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.

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