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برلين تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في قصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 12:29 مساء
برلين تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في قصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين بالعراق
طيران تركي في شمال العراق خلال عملية عسكرية. (أرشيفية:الإنترنت)
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دانت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، قصفًا أودى بحياة تسعة مدنيين في منتجع سياحي في شمال العراق، وحملت بغداد أنقرة مسؤوليته، داعية إلى فتح تحقيق طارئ في الملابسات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه العملية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «الهجمات على المدنيين غبر مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تكون حمايتهم أولوية مطلقة في جميع الظروف».

وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة العراقية أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة «لغرض المشاورة»، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه رئيس الوزراء، أعقب القصف الذي حمَّلت بغداد مسؤوليته لتركيا. 

وقرر المجلس «استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا»، إضافة إلى «توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة» و«مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية»، وفق «فرانس برس».

- العراق يستدعي القائم بالأعمال من أنقرة عقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني
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مقتل 9 مدنيين بينهم أطفال ونساء
وندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بارتكاب «القوات التركية مجددًا انتهاكًا صريحًا وسافرًا للسيادة العراقية»، وقال في تغريدة أن «العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر».

وقتل تسعة مدنيين على الأقل بينهم نساء وأطفال، الأربعاء، وأُصيب 23 آخرون بجروح في قصف طال منتجعًا سياحيًا في زاخو بإقليم كردستان، نسب إلى تركيا المجاورة التي غالبًا ما تستهدف متمردين أكراد في شمال العراق. 

اللجوء إلى مجلس الأمن
ودانت الحكومة العراقية «بأشد العبارات القصف»، حسب بيان صادر عن الخارجية العراقية. واعتبرت أن القصف يمثل «انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، وتهديدًا واضحًا للآمنين من المدنيين، الذين استُشهد عدد منهم وجُرح آخرون جراء هذا الفعل». وقالت إنه «سيجري اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي، بدءًا من اللجوءِ إلى مجلس الأمن». 

وأعرب رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، من جهته عن استنكاره لـ«القصف التركي الذي طال دهوك، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبنائنا»، معتبرًا أنه «يمثل انتهاكًا لسيادة البلد وتهديدًا للأمن القومي العراقي». وأضاف أن تكرار مثل هذا القصف «غير مقبول بالمرة بعد دعوات سابقة لوقف مثل هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار». 

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