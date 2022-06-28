مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق الشاب الذي أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه، حسب ما أكد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»: «قضت محكمة جنايات المنصورة (دلتا النيل شمال القاهرة) بإحالة أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه». ولم تحتاج المحكمة إلى أكثر من يومين لإصدار حكمها، إذ بدأت أولى جلسات المحاكمة الأحد.

والأسبوع الماضي، أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي الجاني إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ«قتل الطالبة المجني عليها نيرة (أشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها». وكان الشاب «أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها»، بحسب بيان النائب العام.

القاضي قاتل زوجته

وأثارت القضية جدلًا وغضبًا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى إيمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في البلدين. وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري العام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة.

وفي السياق نفسه، أمرت النيابة العامة مساء الإثنين بـ«ضبط وإحضار» عضو من الجهات القضائية في مصر إثر تورطه في قتل زوجته الإعلامية المصرية شيماء جمال ودفن جثمانها. وقال بيان النيابة التي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» إنه «مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما».

