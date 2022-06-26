البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على «اتفاقيات أبراهام» الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية سيجتمعون في البحرين الإثنين بعد ثلاثة أشهر من تعهدهم تعزيز التعاون.

وتجمع المحادثات في المنامة مسؤولين من وزارات خارجية الإمارات والبحرين والمغرب التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية عام 2020، ومن مصر التي أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، بحسب «فرانس برس».

التقى وزراء خارجية تلك الدول لأول مرة في الأراضي المحتلة الفلسطينية في مارس في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب «اتفاقات أبراهام»

أقامت الإمارات والبحرين علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب «اتفاقات أبراهام» بوساطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأعاد المغرب العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق منفصل بوساطة من إدارة ترامب أيضا.

أثارت «اتفاقيات أبراهام» غضب الفلسطينيين الذين اعتبروها خروجا عن الإجماع العربي على عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى توافق الأخيرة على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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وقالت واشنطن إنها تريد أن يكون الاجتماع سنويًا وأن يضم السلطة الفلسطينية والأردن الذي يقيم أيضا علاقات مع إسرائيل منذ عام 1994 لكنه يوجه انتقادات متزايدة لها بشأن وضع القدس.

أعرب بلينكن عن دعمه القوي لـ«اتفاقات أبراهام»، لكنه حذّر في اجتماع النقب أنها «ليست بديلا من تحقيق تقدم بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

تعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة

وتهدف الاجتماعات إلى تعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة والأمن الغذائي والأمن الإقليمي. وعلاقات إسرائيل ودول الخليج العربية مع إيران متوترة.

وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان إن «اجتماع الإثنين سيكون أيضا حدثا بارزا قبل زيارة الرئيس الأميركي المتوقعة للشرق الأوسط».

ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو، وهي أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وقال مسؤول أميركي إنه سيحضر في السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي مع قادة المملكة والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان كما سينضم إليهم قادة مصر والعراق والأردن.