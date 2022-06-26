Atwasat

البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على «اتفاقيات أبراهام» الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 09:23 مساء
البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على «اتفاقيات أبراهام» الإثنين
أعلام في النقب جنوب إسرائيل للدول التي شارك وزراء خارجيتها في اجتماع بتاريخ 27 مارس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية سيجتمعون في البحرين الإثنين بعد ثلاثة أشهر من تعهدهم تعزيز التعاون.

وتجمع المحادثات في المنامة مسؤولين من وزارات خارجية الإمارات والبحرين والمغرب التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية عام 2020، ومن مصر التي أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، بحسب «فرانس برس».

التقى وزراء خارجية تلك الدول لأول مرة في الأراضي المحتلة الفلسطينية في مارس في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب «اتفاقات أبراهام»
أقامت الإمارات والبحرين علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب «اتفاقات أبراهام» بوساطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأعاد المغرب العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق منفصل بوساطة من إدارة ترامب أيضا.

أثارت «اتفاقيات أبراهام» غضب الفلسطينيين الذين اعتبروها خروجا عن الإجماع العربي على عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى توافق الأخيرة على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

-  بلينكن: اتفاقيات أبراهام «ليست بديلا» عن تحقيق تقدم إسرائيلي فلسطيني
- الرئيس الفلسطيني: اتفاقات التطبيع‭ ‬بين إسرائيل ودول عربية «وهم» لن يحقق السلام

وقالت واشنطن إنها تريد أن يكون الاجتماع سنويًا وأن يضم السلطة الفلسطينية والأردن الذي يقيم أيضا علاقات مع إسرائيل منذ عام 1994 لكنه يوجه انتقادات متزايدة لها بشأن وضع القدس.

أعرب بلينكن عن دعمه القوي لـ«اتفاقات أبراهام»، لكنه حذّر في اجتماع النقب أنها «ليست بديلا من تحقيق تقدم بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

تعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة
وتهدف الاجتماعات إلى تعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة والأمن الغذائي والأمن الإقليمي. وعلاقات إسرائيل ودول الخليج العربية مع إيران متوترة. 

وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان إن «اجتماع الإثنين سيكون أيضا حدثا بارزا قبل زيارة الرئيس الأميركي المتوقعة للشرق الأوسط».

ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو، وهي أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وقال مسؤول أميركي إنه سيحضر في السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي مع قادة المملكة والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان كما سينضم إليهم قادة مصر والعراق والأردن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)

مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)
المكسيك ملجأ الأميركيات الباحثات عن الإجهاض

المكسيك ملجأ الأميركيات الباحثات عن الإجهاض
3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس

شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونس.. قضاة يمددون إضرابهم لأسبوع رابع احتجاجا على عزل عشرات منهم
تونس.. قضاة يمددون إضرابهم لأسبوع رابع احتجاجا على عزل عشرات منهم
ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلية من المغرب
ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلية من المغرب
ولي عهد السعودية يبحث مع الكاظمي دعم «الاستقرار» في إطار وساطة بين الرياض وطهران
ولي عهد السعودية يبحث مع الكاظمي دعم «الاستقرار» في إطار وساطة ...
نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي إلى المستشفى
نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي إلى المستشفى
ملك الأردن يبحث مع الرئيس الفلسطيني «انعكاسات حل الكنيست على فرص السلام»
ملك الأردن يبحث مع الرئيس الفلسطيني «انعكاسات حل الكنيست على فرص ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي ......
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
المزيد
الكاظمي في طهران بعد زيارة جدة لإحياء محادثات السعودية وإيران
الكاظمي في طهران بعد زيارة جدة لإحياء محادثات السعودية ......
البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على «اتفاقيات أبراهام» الإثنين
البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على «اتفاقيات أبراهام» ......
ضغط الهجرة غير النظامية يخلف عنفا «غير مسبوق» على سياج مليلية
ضغط الهجرة غير النظامية يخلف عنفا «غير مسبوق» على سياج ......
ملك الأردن يبحث مع الرئيس الفلسطيني «انعكاسات حل الكنيست على فرص السلام»
ملك الأردن يبحث مع الرئيس الفلسطيني «انعكاسات حل الكنيست على......
نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي إلى المستشفى
نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي إلى المستشفى...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط