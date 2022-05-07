الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني شمال الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

هدمت القوات الإسرائيلية، السبت، منزل فلسطيني اتهمته سلطات الاحتلال بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن العام الماضي.

وجرى تفجير منزل عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، بحسب «فرانس برس».

وأفاد البيان بوقوع اشتباكات بين سكان قاموا برشق القوات بالحجارة وبزجاجات حارقة، والقوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار بأسلحة شبه رشاشة. وأصيب فلسطينيان بجروح.

تفجير ثلاثة منازل

وفجرت قوات الاحتلال ثلاثة منازل تعود لأفراد من عائلة جرادات في مارس في السيلة الحارثية. وتهدم إسرائيل بانتظام منازل أفراد تتهمهم بتنفيذ هجمات على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

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وتؤجج هذه العمليات التوتر وتُواجَه بالانتقاد باعتبارها شكلًا من أشكال العقاب الجماعي لكنّ إسرائيل تصر على أنها تردع الهجمات. ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967، حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.