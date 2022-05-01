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حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 05:50 مساء
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار. (أ ف ب)
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حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار السبت من «استباحة» آلاف الكنس اليهودية في العالم، في حال «تكرر» دخول عناصر الشرطة الإسرائيلية الى المسجد الأقصى القبلي.

وقال السنوار في كلمة ألقاها خلال حفل بمناسبة مرور عام على حرب مايو في غزة «أقول للعالم أجمع ولقادة الصهاينة إن هذه الصورة (وكان يشير إلى صورة وضعت على المنصة لعناصر من الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى القبلي) أو صورة مثيلة ممنوع أن تتكرر، من سيأخذ قرار تكرار الصورة فهو نفسه سيأخذ القرار لاستباحة آلاف الكنس والمعابد اليهودية على امتداد العالم»، بحسب «يورو نيوز».

وأضاف السنوار، أن «العدو يريد أن يحول هذه المعركة إلى معركة دينية، نفضل ألا نحول هذه المعركة إلى دينية، لكن إذا أراد أن يحولها المتطرفون لمعركة دينية فنحن لها وقبلنا التحدي».

وفي الأسبوعين الأخيرين، أصيب أكثر من 300 فلسطيني في صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

«الرشقة الأولى 1111 صاروخًا»
يقع المسجد الأقصى في قلب القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعدما احتلتها في 1967 مع الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة والجولان السوري.

ويدير الأردن الأقصى، لكن الدخول إليه يخضع للسيطرة الإسرائيلية. ووقعت صدامات جديدة في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

وقال السنوار مخاطبًا الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية «عليكم أن تتجهزوا لمعركة كبيرة إذا لم يكف الاحتلال عن الاعتداء على المسجد الأقصى»، معتبرًا أن «العدو يخطط لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا كمرحلة أولى تمهيدًا لهدمه».

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وأضاف: «المساس بالقدس والمسجد الأقصى يعني حربًا إقليمية دينية وليكن الثمن ما يكون»، لافتًا الى أن «أمام العالم حاليًا فرصة للتحرك للحيلولة دون هذه الحرب التي لا يعرف أين ستذهب».

وتوقع السنوار «دخول المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى في ما يسمى بالاستقلال (14 مايو) أو في يوم القدس عندهم يوم 29 مايو. إن تراخينا سيضيع المسجد الأقصى». وكشف السنوار «أعددنا في حال اعتدي على الأقصى الرشقة الأولى 1111 صاروخًا وهذا الرقم يرمز لذكرى استشهاد (الرئيس الراحل ياسر عرفات) أبوعمار، رشقة أبوعمار تخليدًا لذكراه وهي ستكون البداية».

وتُوفي الرئيس الفلسطيني السابق في 11 نوفمبر 2004.

التنسيق مع محور القدس 
وأعلن السنوار «سنبدأ خلال الفترة المقبلة في غزة بالتنسيق مع محور القدس (في إشارة للمحور المعروف بأنه يضم إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وآخرين) بتشغيل الخط البحري لنكسر الحصار، هناك تجهيزات تجري من أجل كسر الحصار البحري، ستدخل بضائعنا وتخرج من بحر غزة رغم أنف كل من يرفض».

وفي 2010، شنّت إسرائيل هجومًا على سفينة «مافي مرمرة» وهي ضمن عدة سفن حاولت الإبحار إلى غزة، وكانت تحمل نشطاء ومساعدات لسكان القطاع.

وأسفر هذا الهجوم الإسرائيلي عن مقتل عشرة متضامنين أتراك وإصابة عشرات المتضامنين الآخرين. منذ 15 عامًا تفرض إسرائيل حصارًا مشددًا بحريًا وبريًا وجويًا على القطاع الذي يسكنه 2.3 مليون شخص، نحو ثلثيهم من اللاجئين الفقراء.

من جهة ثانية، دعا السنوار رئيس القائمة العربية التي لها أربعة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس إلى الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية. وتابع «أقول لمنصور عباس إن تشكيلكم شبكة أمان لهذه الحكومة التي تأخذ القرار باستباحة الأقصى هو جريمة لا يمكن أن تغفر لكم».

وزيارة اليهود للمسجد الأقصى بالنسبة الى الفلسطينيين تعتبر «اقتحامًا». وكانت قائمة منصور عباس قالت إنها «لا تستطيع السكوت عن ممارسات الاحتلال والاعتداء على أقدس مقدساتنا».

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