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ارتفاع عدد ضحايا غرق زورق شمال لبنان إلى 7 وفيات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 01:36 مساء
ارتفاع عدد ضحايا غرق زورق شمال لبنان إلى 7 وفيات
عناصر من الصليب الأحمر اللبناني خلال عمليات انتشال جثث ضحايا غرق زورق قبالة سواحل طرابلس. (الإنترنت)
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ارتفع عدد ضحايا زورق غرق قبالة مدينة طرابلس شمال لبنان، إلى سبعة وفيات بعد العثور على ضحية جديدة اليوم الإثنين.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أنه عثر عند شاطئ طرابلس قرب رأس الصخر، على جثة امرأة من ركاب زورق المهاجرين الذي غرق قبالة ساحل طرابلس، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

غرق الزورق وأجواء غضب
والسبت أعلن الصليب الأحمر اللبناني، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين، فيما أعلن الجيش اللبناني أمس الأحد ست وفيات و45 ناجيا جراء الحادث، إضافة إلى عدد من المفقودين.

ونُقلت الجثامين بواسطة سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى عدد من المستشفيات في مدينة طرابلس، وسط أجواء غضب من قبل الأهالي، ومواجهات بين مواطنين وعناصر أمنية أمام المستشفيات، رافقها إطلاق نار كثيف في الهواء.

انتشار الجيش
وانتشر الجيش اللبناني في شوارع مدينة طرابلس، أمس، وتحديدا في منطقتي القبة وباب التبانة، بالتزامن مع مساع أهلية للتهدئة، وألقى الجيش القبض على أشخاص متهمين بالوقوف وراء عمليات تهريب أشخاص، فضلا عن ملاحقة آخرين مشتبه بهم.

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وقطع محتجون مساء أمس الطرقات عند ساحة عبدالحميد كرامي (ساحة النور)، بإطارات السيارات المشتعلة، ونزعوا وأحرقوا صور عدد من المرشحين للانتخابات النيابية، وسط دعوات وُجّهت عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشارع من أجل الضغط لمحاكمة المتورطين في غرق الزورق.

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