«الصليب الأحمر»: غرق قارب يقل 60 شخصا قبالة الشاطئ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

غرق قارب يقل نحو ستين شخصًا، السبت، قبالة سواحل شمال لبنان، وفق ما أعلن الصليب الأحمر.

وقال الصليب الأحمر، في بيان بالعربية، «غرق زورق وعلى متنه نحو 60 شخصًا. وجه الصليب الأحمر اللبناني سبع سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس» في شمال البلاد، بحسب «فرانس برس».

الجيش يغلق الميناء

وأغلق الجيش الميناء وسمح فقط بدخول وخروج سيارات الإسعاف. وبدأ أشخاص من عائلات بعض الركاب بالتجمع للاطمئنان على أقاربهم، لكنهم مُنعوا أيضًا من دخول الميناء. ولم يتضح على الفور مصير الركاب.

ولم يحدد الصليب الأحمر ما إذا كانوا مهاجرين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير نظامي.

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ويعاني لبنان، الذي يناهز عدد سكانه ستة ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروبًا. وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها الشرائية ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.

المهاجرون يتجهون إلى جزيرة قبرص

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 1570 شخصًا، من بينهم 186 لبنانيًا، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين يناير ونوفمبر 2021.

ويتجه أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تبعد 175 كيلومترًا عن سواحل لبنان. وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين العام 2019 نحو 270، بينهم 40 لبنانيًا.

ومعظم الذين يحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم من اللاجئين السوريين، لكن أعداد اللبنانيين بينهم في تزايد.