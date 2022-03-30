Atwasat

البرلمان التونسي المعلق يلغي إجراءات الرئاسة الاستثنائية في تصويت رمزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 09:18 مساء
البرلمان التونسي المعلق يلغي إجراءات الرئاسة الاستثنائية في تصويت رمزي
رئيس مجلس النواب التونسي المعلق راشد الغنوشي. (الإنترنت)
alwasat radio

أجرى أعضاء البرلمان التونسي المعلق، يوم الأربعاء، تصويتًا رمزيًا ألغى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الصيف الماضي.

وجمد سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بـ«الانقلاب». وقال في ديسمبر إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية العام 2022، وفق «فرانس برس».

وانقطعت الاتصالات على منصتي زوم وتيمز للاتصال المرئي والسمعي في تونس الأربعاء، بالتزامن مع سعي أعضاء البرلمان المعلق عقد جلسة عبر الإنترنت في تحد للرئيس للتعبير عن الرفض لاستحواذه على السلطة والسير في طريق حكم الفرد الواحد. وتوقف الاتصال على المنصتين في حوالي الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت غرينتش)؛ ولكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالوضع السياسي، بحسب «رويترز».

 أعضاء البرلمان التونسي المعلق يتحدون قيس
وتحدى أعضاء البرلمان التونسي المعلق الرئيس قيس سعيد الأربعاء بعقد أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي عندما جمّد الرئيس المجلس. وحضر نحو 120 عضوًا في البرلمان الجلسة الافتراضية.

- تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد
-  الرئيس التونسي يحذر من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق

وتمثل الجلسة أكبر تحد مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه «من الماضي» وأصدر في وقت متأخر من يوم الإثنين تحذيرًا صارمًا بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلًا إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال. وأضاف سعيد، خلال خطاب في وقت متأخر من ليل أمس الإثنين، أن الدولة ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية، حسب وكالة «رويترز».

وجاء الخطاب ردًا على تصريح رئيس مجلس النواب التونسي المعلق راشد الغنوشي، أمس، بأن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها سعيد العام الماضي. واستنكر سعيد، الاجتماعات التي وصفها بأنها «غير قانونية» لمكتب البرلمان المجمد منذ يوليو عندما علق سعيد أعماله، قائلًا إنها تهدف إلى خلق «اضطراب» في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.

المجلس والمكتب مجمدان
وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في خطاب نشر في ساعة مبكرة من الثلاثاء على صفحة الرئاسة في فيسبوك «ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن المجلس مجمد والمكتب هو مجمد مع المجلس»، وفق «فرانس برس».

وبعد أشهر من الجمود السياسي، أعلن سعيد المنتخب في نهاية العام 2019 في 25 يوليو الماضي، إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.  ونظم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه الإثنين اجتماعًا افتراضيًا وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء «الإجراءات الاستثنائية» التي قررها الرئيس سعيد.

وبدأت الجلسة متأخرة ساعة عن الموعد المحدد سلفا، ورأس الجلسة طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان، الذي قال إن 120 نائبا شاركوا فيها. ورغم أن الجلسة تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن تغير قبضته على السلطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)

الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»

دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان

التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان
التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر ...
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
مباحثات رسمية بين السيسي والبرهان في القاهرة
مباحثات رسمية بين السيسي والبرهان في القاهرة
للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
بلينكن يصل الجزائر على وقع حرب أوكرانيا وأزمة إمدادات الطاقة لأوروبا
بلينكن يصل الجزائر على وقع حرب أوكرانيا وأزمة إمدادات الطاقة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة......
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية
الحوثيون يتبنون سلسلة هجمات على السعودية...
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت في الخليج
«فرانس برس»: إيران تحاول إنقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت ......
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري
«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة ......
المزيد
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر...
البرلمان التونسي المعلق يلغي إجراءات الرئاسة الاستثنائية في تصويت رمزي
البرلمان التونسي المعلق يلغي إجراءات الرئاسة الاستثنائية في ......
البرلمان التونسي المعلق يعقد جلسة افتراضية في تحد للرئيس سعيد مع انقطاع خدمات الاتصالات المرئية
البرلمان التونسي المعلق يعقد جلسة افتراضية في تحد للرئيس ......
بلينكن يصل الجزائر على وقع حرب أوكرانيا وأزمة إمدادات الطاقة لأوروبا
بلينكن يصل الجزائر على وقع حرب أوكرانيا وأزمة إمدادات الطاقة......
للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط