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مباحثات رسمية بين السيسي والبرهان في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 01:32 مساء
مباحثات رسمية بين السيسي والبرهان في القاهرة
السيسي والبرهان خلال لقاء سابق (أرشيفية: الإنترنت)
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عقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حيث جرى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل السيسي، البرهان لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، ونقل التليفزيون المصري مراسم الاستقبال الرسمية التي استعرض خلالها الفريق البرهان مع السيسي حرس الشرف في قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة.

يذكر أن آخر لقاء جمع بين السيسي مع البرهان كان في مايو 2021، على هامش مؤتمر دولي لدعم اقتصاد السودان في العاصمة الفرنسية باريس، وأكد السيسي حرص مصر على المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان.

مصر والسودان وسد النهضة
ويخشى البلدان كذلك من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على احتياجاتهما الغذائية إذ تستوردان النسبة الأكبر من القمح من هاتين الدولتين. كذلك، يتبنى السودان موقفا مماثلا للموقف المصري إزاء ملف سد النهضة الإثيوبي. وتندد القاهرة والخرطوم بما يصفانه بـ«الإجراءات الأحادية» من جانب أديس ابابا التي بدأت بإنتاج الكهرباء من السد الشهر الماضي.

في 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90% من حاجاتها من مياه الري والشرب.وترى القاهرة والخرطوم في المشروع تهديدا لهما نظرا إلى اعتمادهما الكبير على مياه النيل، فيما تعتبره أديس أبابا ضروريا لتأمين الكهرباء ولتنمية البلاد.

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