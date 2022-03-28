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عباس يؤكد لملك الأردن: ضرورة حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 05:36 مساء
عباس يؤكد لملك الأردن: ضرورة حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. (الإنترنت)
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وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ما أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية.

وصل العاهل الأردني على متن طائرة هيلكوبتر حطت بالقرب من مكتب عباس في المقاطعة، إضافة إلى طائرتين مرافقتين، حسب «فرانس برس».

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» فإن العاهل الأردني أكد للرئيس الفلسطيني أنه «لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس». 

 الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس 
وقال العاهل الأردني لعباس: «نحن موجودون اليوم لنسمع منكم ونحن في نفس الخندق، نسمع منكم ما هو مطلوب من الأردن لتخفيف التحديات والمعيقات». وأكد عباس للعاهل الأردني، في الاجتماع الذي استمر لنحو ساعتين، أن «الموقف الأردني من القضية الفلسطينية هو موقف فلسطيني.. هذا الموقف الأردني الأصيل شرف كبير لنا».

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ويتولى الأردن إدارة المسجد الأقصى والاعتناء به من خلال موظفي الأوقاف، حيث أكد العاهل الأردني خلال لقائه عباس أن الأردن «مستمر في جهوده للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بموجب الوصاية الهاشمية عليها».

وشدد على ضرورة «وقف كل الإجراءات الأحادية، خاصة في القدس والحرم الشريف التي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة».

اجتماع النقب
تأتي زيارة  العاهل الأردني في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب مع نظيرهم الإسرائيلي بحضور وزير الخارجية الأميركي في جنوب إسرائيل، في لقاء وصفه مراقبون بأنه «تاريخي».

ويلتقي العاهل الأردني، الرئيس الفلسطيني في ظل حالة من التوتر الأمني في المنطقة، خاصة عقب مقتل ستة إسرائيليين خلال الأسبوع الماضي، وقبل أيام من شهر رمضان.

محاولة للحد من التوتر 
وأعربت مصادر إسرائيلية وفلسطينية عن خشية من ارتفاع  حدة التوتر خلال شهر رمضان، ورأت أن زيارة العاهل الأردني تأتي في محاولة للحد من التوتر المتوقع، خاصة في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان. ويتولى الأردن إدارة المسجد الأقصى والاعتناء به من خلال موظفي الأوقاف.

وكان العاهل الأردني التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير، لبيد في وقت سابق من هذا الشهر وبحث معه استراتيجيات لاحتواء أي اضطرابات متوقعة خلال شهر رمضان.

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