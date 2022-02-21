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فرنسا ترى أن قمة بايدن وبوتين توفر «أملا دبلوماسيا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 11:03 صباحا
فرنسا ترى أن قمة بايدن وبوتين توفر «أملا دبلوماسيا»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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قال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الإثنين، إن فرنسا ترى «أملا دبلوماسيا» بحل أزمة اوكرانيا بعد موافقة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على مبدأ عقد قمة بينهما.

وأوضح بون في تصريح لمحطة «إل سي إي»، «ثمة واقع على الأرض، ثمة توتر على الأرض مع انتشار عسكري روسي يبقى واسعا وفي الوقت نفسه لدينا أمل دبلوماسي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، وافق بايدن من حيث المبدأ، على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناءً على مقترح نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون، شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا، حسبما أكد البيت الأبيض مساء الأحد.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن الولايات المتحدة «ملتزمة باتباع (خيار) الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو»، مضيفة «الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين... إنْ لم يحدث غزو».

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