السيسي يستقبل تبون في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي وصل إلى القاهرة في زياة تستمر لمدة يومين.

ووفق صور نشرها الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، كان السيسي في استقبال تبون لدى وصوله إلى مطار القاهرة.

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ويعقد الرئيس الجزائري مباحثات مع نظيره المصري في قصر الرئاسة، بشأن عدة ملفات وقضايا على رأسها ليبيا وعودة سورية إلى الجامعة العربية، والقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر بعد شهر رمضان، ومؤتمر المصالحة الفلسطينية.

وتشكل المشاورات بشأن الملف الليبي مع ضرورة التنسيق المشترك بين دول الجوار أهم الملفات المطروحة، لا سيما عقب تأجيل الانتخابات الليبية إلى أجل غير معلوم، وتعثر طرد المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وفي 17 يناير الجاري استقبل السيسي، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون. الإثنين، 24 يناير 2022 (المتحدث باسم الرئاسة المصرية)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون. الإثنين، 24 يناير 2022 (المتحدث باسم الرئاسة المصرية)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون. الإثنين، 24 يناير 2022 (المتحدث باسم الرئاسة المصرية)