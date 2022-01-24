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الإمارات تعترض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 08:07 صباحا
الإمارات تعترض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون
عمال قرب مخزن نفطي في أبوظبي، 17 يناير 2022، (ا ف ب)
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اعترضت الإمارات صاروخين بالستيين في أجوائها أطلقهما الحوثيون، حسبما أفادت وزارة الدفاع الاثنين، بينما يتصاعد التوتر على خلفية الهجوم الدامي وغير المسبوق الذي تعرضت له أبوظبي قبل أسبوع.

وأكّدت الوزارة أنّ دفاعها الجوي اعترض ودمّر «صاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه» الإمارات، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت الوزارة الإماراتية إلى أنّه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ البالستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

وتبنّى الحوثيون قبل أسبوع هجوما استهدف أبوظبي وأوقع ثلاثة قتلى، مشيرين إلى أنهم استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيرة، بعدما توعدوا مرارا بضرب الإمارات على خلفية دورها في حرب اليمن، كما هدّدوا بتنفيذ هجمات أخرى، داعين المدنيين في الإمارات إلى الابتعاد عن «المنشآت الحيوية».

وشددت وزارة الدفاع الإماراتية الإثنين، على أنّها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات».

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