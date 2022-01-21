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«فرانس برس»: مقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم لـ«داعش» شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 10:33 صباحا
«فرانس برس»: مقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم لـ«داعش» شرق البلاد
عنصران من الشرطة الاتحادية العراقية على نقطة أمنية في شارع في العاصمة بغداد، 29 يناير 2021. (أ ف ب)
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قتل 11 جنديًا عراقيًا فجر الجمعة في هجوم استهدف مقرًا للجيش العراقي ونسب لتنظيم «داعش» في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد، كما أفاد مسؤول عسكري في ديالى وكالة «فرانس برس».

وقال المسوؤل الذي طلب عدم كشف هويته إن «11 جنديًا بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا في هجوم لعناصر تنظيم داعش باسلحة مختلفة بينها خفيفة»، موضحًا أن «الهجوم وقع حوالى الساعة 02.30 بعد منتصف الليل ضد مقر في منطقة حاوي العظيم» الواقعة إلى الشمال من بعقوبة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين حيث لا تزال تنشط خلايا للتنظيم الإرهابي.

وتشهد محافظة ديالى هجمات متكررة للإرهابيين، يستهدف أغلبها قوات الأمن وغالبًا ما تؤدي لسقوط ضحايا، فيما تواصل السلطات العراقية عملياتها الأمنية في منطقة جبال حمرين الممتدة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، لملاحقة خلايا تنظيم «داعش». 

وأكد محافظ ديالى، مثنى التميمي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية الهجوم، موضحًا أنه استهدف «أفرادًا من الفرقة الأولى في منطقة العظيم». واعتبر أن السبب الرئيسي «للاعتداء (... ) إهمال المقاتلين في تنفيذ الواجب، لأن المقر محصن بالكامل، وتوجد كاميرات حرارية، ونواظير ليلية وأيضًا هناك برج مراقبة كونكريتي». وأوضح أن «قائد الفرقة الأولى على مستوى عال من المسؤولية لكن الإرهابيين استغلوا برودة الطقس وإهمالًا في الالتزام بتنفيذ الواجبات، لينفذوا جريمتهم ومن ثم انسحبوا إلى صلاح الدين».

وأعلن العراق أواخر 2017 انتصاره على تنظيم «داعش» بعد طرد عناصره من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيمه في العام 2019. وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية.

وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير إلى أن التنظيم يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسورية ويشن تمردًا مستمرًا على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا. وقال التقرير إن التنظيم «ما زال يحتفظ بما مجموعه عشرة آلاف مقاتل نشط» في العراق وسورية. وكان آخر الهجمات الأكثر دموية التي شهدتها العاصمة في يوليو الماضي، وهو تفجير في مدينة الصدر في بغداد قتل فيه أكثر من 30 شخصًا وتبناه التنظيم.

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