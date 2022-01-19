السجن 5 سنوات وغرامات باهظة على مروجي الشائعات في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت السعودية مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواجهة عقوبة تصل للسجن خمس سنوات وغرامة مالية باهظة، بعد أيام من انتشار تغريدات عن تعرض فتيات لوقائع تحرش جنسي بعد إلغاء فعالية ترفيهية في الرياض.



وأوضحت النيابة العامة السعودية، أنها استدعت بالفعل مشاركين في نشر هذه الشائعات، مشيرة إلى «العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم»، دون أن توضح عددهم أو إذا كانت أوقفتهم، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».



وألغت السلطات السعودية، الجمعة، في اللحظات الأخيرة، على وقع تردي الأحوال الجوية، حفلة لفرقة «ستراي كيدز» الكورية الجنوبية؛ ما تسبّب في فوضى بموقع الحفلة في شمال الرياض خصوصًا مع هبوب رياح شديدة وأمطار غزيرة.



وعج موقع «تويتر» بتغريدات تتحدث عن فقدان بعض الفتيات، وتعرض أخريات لوقائع تحرش جنسي، ما أثار شعورًا عامًا بالخوف. في المقابل، نشر آخرون في موقع الحفلة الملغية صورًا ومقاطع فيديو تظهر منظمين ورجال أمن يساعدون عائلات وفتيات على الوصول إلى سيارتهم أو إيقاف سيارات أجرة لهم.



وقالت فتاة ذهبت إلى الحفلة مع صديقتها، تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها لـ«فرانس برس» إن «الفوضى سادت المكان بالفعل خصوصًا مع تساقط المطر بغزارة»، وتابعت: «نتعرض باستمرار لوقائع تحرش في هذه الحفلات لكنني لم أر شيئًا ملفتًا في حفل الجمعة».