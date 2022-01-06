«رويترز»: التحالف بقيادة السعودية يتلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 11:10 صباحا
قراصنة قرب سفينة بالبحر الأحمر. (الإنترنت)

قال التحالف العسكري في اليمن، الخميس، إنه تلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها «للمضايقة المسلحة» قبالة ميناء «الحديدة» في اليمن، على ما نقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام سعودية رسمية.

ونقلت الوكالة عن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن، قوله إن هناك مؤشرات شديدة الخطورة في المياه قبالة ميناء «الحديدة» بالبحر الأحمر، الذي يعد من أكثر الطرق الملاحية ازدحاما في العالم.

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وفي وقت سابق أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للبحرية الملكية البريطانية بيانًا قالت فيه إن سفينة أبلغت عن اقتراب قارب مجهول منها على نحو يثير الشبهات قرب ميناء «الصليف» شمالي ميناء «الحديدة»، وأضافت أن السفينة والطاقم سالمون وإنها واصلت إبحارها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهيئة تشير للحادث ذاته.

ويخضع ميناء «الحديدة» وميناء «الصليف» لسيطرة حركة الحوثي المتحالفة مع إيران التي اختطفت، الأحد، سفينة بضائع ترفع علم الإمارات وقالت إنها تشارك في أعمال عدائية غير أن التحالف بقيادة السعودية قال إنها تحمل معدات مستشفى ميداني.

ويسيطر التحالف على طرق الوصول جوًا وبحرًا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتدخل التحالف في اليمن في أوائل 2015 بعد أن أخرجت الحركة الحكومة المعترف بها دوليًا من العاصمة صنعاء. وقال الحوثيون، الأربعاء، إن التحالف حول مسار سفينة خامسة تحمل وقودًا ومتجهة إلى «الحديدة» إلى ميناء سعودي.

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